CHP anayasada yan çizdi

CHP, başörtüsü ile ilgili AK Parti'nin hazırladığı teklife katkı ve destek vermeyeceğini açıkladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan oluşan heyet, MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarını ziyaret edip anayasa değişikliği için destek istedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, değişiklik teklifine destek vermeyeceklerini mazeretlerin arkasına saklanarak anlattı. Altay, "Biz temel hakların referandum konusu anayasa konusu olmaması gerektiğini söyledik. Yeni anayasa artık yeni parlamentonun işi olmalıdır. AK Parti'nin çalışmalara birlikte olgunlaştıralım son şeklini verelim önerisinin içinde olmayacağımızı kendilerine belirttik" dedi. İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, partilerinin ilgili kurullarında karar alacaklarını bildirdi. ANKARA