Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan tahıl koridoru açıklaması

Kalın, tahıl ihracatı için açılan Akdeniz Koridoru'nda ve çevresinde askeri faaliyet olmayacağının ve bunun anlaşmanın en başından beri dile getirildiğinin altını çizerek, "Rusya'nın da bunu talep ettiğini ve elde ettiğini düşünüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yakın zamanda görüştüğünü aktaran Kalın, Zelenskiy'nin de anlaşmaya bağlılığını teyit ettiğini söyledi.

PUTİN, TAHIL MİKTARI HAKKINDA POLİTİK BİR TUTUM SERGİLİYOR

Putin'in, daha yoksul ya da daha az gelişmiş ülkelere giden tahıl miktarı hakkında politik bir noktaya değindiğini belirten Kalın, "Düşünce, tahıl ihracatını, gübreleri ve diğer tahıl ürünlerini Afrika'daki ve diğer yerlerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaksa neden Avrupa ülkeleri Ukrayna tahılının neredeyse yarısından fazlasını alıyor?" ifadelerini kullandı.

Kalın, bunun politik bir nokta olduğunu, Ukrayna'nın kendi tahılını istediği ülkeye satabileceğini söyleyerek, ancak uluslararası tahıl piyasası konu olduğunda ve faaliyetler durduğunda, son 4 günde olduğu gibi tahıl fiyatlarının yükseldiğini vurguladı.

Söz konusu 4 güne kadar tahıl fiyatlarının düşüşte olduğuna dikkati çeken Kalın, bu durumun tahıl konusunun ne kadar hassas olduğunu gösterdiğini söyledi.

Kalın, Rusya'nın bazı sorunlarla karşılaştığını, resmi bir ambargo olmadığını ancak lojistik şirketleri, sigorta şirketlerinin ikinci bir yaptırımdan çekindiğini kaydetti.

Kalın, "Ruslarla iş yapmaktan kaçınmak gibi bir durum var. Biz, uluslararası toplum olarak Avrupalı dostlarımıza, ABD'deki meslektaşlarımıza söylediğimiz gibi bir şeyler yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.