Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucuyla ilgili iftiraları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. EGM ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın dilekçelerinde Kılıçdaroğlu'nun asılsız ve dayanaksız beyanlarla EGM ve Jandarma'yı karalamak istediği ifade edildi. Kılıçdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesindeki "Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçunu işlediği belirtilerek, hakkında dava açılması istendi.