Vatandaş sabaha kadar su nöbeti tutuyor! Mansur Yavaş, ’Musluktan içilebilir su en önemli projemiz’ demişti

Gazetemize konuşan Karahamzalı Mahallesi sakinleri, suyun evlere gece yarısı geldiğini, nöbet turarak su yolunu beklediklerini ve uyku düzenlerinin alt-üst olduğunu söyledi. "Benim önceliğim halkın sağlığı, halkın canı, Musluktan içilebilir su belediyenin en önemli projesidir. ASKİ'nin kendi kuruluş kanununa göre öncelikli işi musluktan içilebilir su akıtmak ve altyapıdır" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, 250 metre mesafede ana boru hattı olan mahalleye su getirememesi tepki topladı.
SABAH Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri Zekai Kaya ve Mustafa Akkaya ile Karahamzalı köyüne gitti ve vatandaşlarla görüştü. Mansur Yavaş'a seslenen mahalleliler, suya hasret yaşadıklarını ifade etti.
ERCAN: "BİZİM BURASI AK PARTİYE OY VERDİĞİ İÇİN SU GELMİYOR"
Karahamzalı Köyü Muhtar Mustafa Ercan: "En büyük sorunumuz su. Suyumuz hiç yetmiyor. Sabah depoyu kapadım ve saat:20.00'ye kadar depo dolmasını bekledim. Akşam depoyu açıyorum fakat 2-3 saatte suyine bitiyor. Evi aşağıda olan biraz daha şanslı... Evi yukarıda olanlara ne zaman su çıkacağı belli değil. Su çıkınca da yarım saat ya akar ya akmaz. Gündüz tamamen su yok. Köyde 24 saatte 2 -3 saatte su var. 250 metre uzaklıkta Polatlı'ya giden su var. Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde bu suyu aldık. 40'lık boruyla aldık, yetiyordu ama köy 300 hane oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a 'Su yetmiyor, 63'lük boru takalım' dedim. Mansur Yavaş 'Tamam' dedi. Öylece kaldı ve yaptıramadım. Köye bir bağlantı boru bağlatamıyoruz. CHP ilçe başkanına da gittim, 'Maliyet' dedi. Etrafımdaki köylerde maliyet yok mu? Bizim burası AK Partiye oy verdiği için su gelmiyor. Melih Gökçek döneminden bu güne sadece yangın tankeri geldi çivi çakılmadı. İnsanlar evine mecburen tank ve depo aldı. Evime kanalizasyon basıyor yaptıramadım. Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zekai Kaya 2 kez önerge verdi ve onayını aldı. Yine su yok. Ben 4 kez başvurdum onay çıktı, yine su yok. Su yok ama 370 lira su faturası ödedim. İnsan gibi yaşamak istiyoruz."
Adem Boran: "Köyde günde 2 ya da 3 saat su akıyor. Muhtarı aramaktan bıktık, muhtar da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne söylemekten bıktı. Ömrümüz su yolu beklemekle geçiyor. Köy kalabalık olunca aşağı taraf suyu çekince yukarı evler suyu hiç alamadığı gün oluyor. Büyük bir depo yapmak bu kadar mı zor? 250 metre uzakta Polatlı'ya su borusu gidiyor. Su borusu bu köye aktarılacak. Hayvancılık yapılan yerde su yok. Tankerle derelerden su getiriliyor. Yazın da tankerde su ısınıyor ve hayvanlar hastalanıyor. Kanalizasyon yok, altyapı yok ve sinekten dışarı çıkamıyorsun."
"OLMAYAN SUYUN FATURASI GELİYOR"
Zeynep Kararmaz: "Ben gece kalkıp da su nöbeti tutmaya mecbur değilim. Vergimizi ödüyoruz olmayan suyun su faturası geliyor ve ödüyoruz. Kullanmadığımız suyun faturasını neden ödüyoruz? Biz kaç makinem bozuldu. Diğer köylerde su akarken bizim köyde cezalandırılır gibi su yok. Annem sürekli 'Su geldi mi?' diye arıyor. 'Bu nasıl köymüş' diyor. Eşim hayvanlar için başka köye gidip su getiriyor. Su 5 km uzaklıkta ve mazot masrafı yüksek oluyor. Suyun 6 gün gelmediği gün oldu. Devamlı suyumuz aksın, biz de insanız. 320 TL su faturası ödedim. Hangi su bu? Sonra da Seçimden seçime uğrarlar."
Bedriye Boran: "Susuzluktan ölüyoruz. Bizi duyan yok. Ne çamaşır makinesi kaldı ne bir makina. İzmir'den torunlarım geliyor, yıkayacak su bulamıyoruz. Su gece sabaha karşı geliyor ve 2 saat akıyor. Bidonları gün içinde yettiği kadar dolduruyoruz. Çamaşırı ve bulaşığı elimizde yıkıyoruz. Buna rağmen 130 lira su faturası geldi. Olmayan suya fatura geliyor. Muhtarı sürekli arıyoruz, o da bıktı. Susuz olmuyor."
Ünzile Ercan: "Başkent'te yaşıyoruz. Koca köy olmasına rağmen 250 metreden su vermiyorlar. Dereden tepeden getirdiğimiz suyla bulaşık yıkanır mı? Eski çağlardayız. Kars'taki insanlar bile bizden rahat. Mansur Yavaş'a soruyorum: 'Su yok, bir de 260 TL fatura geldi. Bizden hava parası alıyor. Günahtır ve yazıktır."
Özgenur Avcı: "Herkes muhtara kızıyor ama muhtar da son çare sizleri buldu. Yemin ediyorum makinelere bidonlarla su vere vere makineler bozuldu. Aşağılara yine 2 saatte su geliyor ama biz yukarıdayız, gelirse yarım saat geliyor ve bidonları doldurabildiğimiz kadar dolduruyoruz. Gece geliyor, kalkıp bidonlarımızı dolduruyoruz. Nöbet tutuyoruz, su yolu bekliyoruz.. Çocukları bidonlarla ısıtıp kazanlarda yıkıyoruz. Su taşımaktan bıktık. Hayvanlar fıtık oldu."