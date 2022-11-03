Vatandaş sabaha kadar su nöbeti tutuyor! Mansur Yavaş, ’Musluktan içilebilir su en önemli projemiz’ demişti

Bedriye Boran: "Susuzluktan ölüyoruz. Bizi duyan yok. Ne çamaşır makinesi kaldı ne bir makina. İzmir'den torunlarım geliyor, yıkayacak su bulamıyoruz. Su gece sabaha karşı geliyor ve 2 saat akıyor. Bidonları gün içinde yettiği kadar dolduruyoruz. Çamaşırı ve bulaşığı elimizde yıkıyoruz. Buna rağmen 130 lira su faturası geldi. Olmayan suya fatura geliyor. Muhtarı sürekli arıyoruz, o da bıktı. Susuz olmuyor."

Ünzile Ercan: "Başkent'te yaşıyoruz. Koca köy olmasına rağmen 250 metreden su vermiyorlar. Dereden tepeden getirdiğimiz suyla bulaşık yıkanır mı? Eski çağlardayız. Kars'taki insanlar bile bizden rahat. Mansur Yavaş'a soruyorum: 'Su yok, bir de 260 TL fatura geldi. Bizden hava parası alıyor. Günahtır ve yazıktır."

Özgenur Avcı: "Herkes muhtara kızıyor ama muhtar da son çare sizleri buldu. Yemin ediyorum makinelere bidonlarla su vere vere makineler bozuldu. Aşağılara yine 2 saatte su geliyor ama biz yukarıdayız, gelirse yarım saat geliyor ve bidonları doldurabildiğimiz kadar dolduruyoruz. Gece geliyor, kalkıp bidonlarımızı dolduruyoruz. Nöbet tutuyoruz, su yolu bekliyoruz.. Çocukları bidonlarla ısıtıp kazanlarda yıkıyoruz. Su taşımaktan bıktık. Hayvanlar fıtık oldu."