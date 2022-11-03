FETÖ, TSK’DA yeniden mahrem yapılanma kurmuş

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından geçen ay gerçekleştirilen örgütün güncel ve mali yapılanmasına yönelik Gazi Turgut Aslan operasyonu sonrasında bu kez örgütün sözde "Güncel Askeri Mahrem Yapılanması" deşifre edildi. Örgütün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde güncel olarak faaliyet gösterdikleri ve operasyonel hatlarla irtibat kurdukları tespit edilen, çoğunluğu ihraç askeri personel 23 zanlının yakalanmasına yönelik Eskişehir merkezli 7 ilde 23 adrese eşzamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 1'i askeri yapılanmada görev yapan özel sektör çalışanı mahrem imam, daha önce TSK'dan ihraç edilen 6 albay, 2 yarbay, 5 üsteğmen, 1 aktif görevde binbaşı, 1'i aktif 2 doktor, 1 ihraç mühendis, 1 öğretmen ve 2 özel sektör çalışanı olan 21 şüpheli yakalandı.