Gündüz diş kliniği gece örgüt yuvası

Konya'da bir diş kliniğine düzenlenen operasyonda, aralarında doktor, avukat, ihraç üsteğmen ve diş hekimlerinin de bulunduğu 8 kişi örgütsel toplantı yaparken suçüstü yakalandı. Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'nde bulunan bir diş kliniğinde, FETÖ mensuplarının 'Gaybubet' adı verilen toplantılar düzenlediklerini tespit etti. Yapılan fiziki çalışmaların ardından ekipler 26 Ekim'de kliniğe düzenledikleri baskında, alt kattaki bir odada toplantı halinde olan aralarında doktor, avukat, ihraç üsteğmen, diş hekimi, dış ticaretçi gibi meslek gruplarından oluşan 8 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin 5'inin daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem gördüğü, 3'ünün ise FETÖ ile iltisaklı olduğu belirlendi. Şüphelilerin polis baskınlarına hazırlıklı olmak için kliniğin içi ve dışına kameralar yerleştirdikleri ve monitörden takip ettikleri de tespit edildi. Emniyete götürülen şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde, örgütün gizli haberleşme programı olan 'Signal'i kullandıkları, mesajlarında 'Hizmet harekâtı devam ediyor' paylaşımı yaparak konum atıp örgütsel toplantı yerlerini bildirdikleri belirlendi. Klinikte ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda da örgütün finansmanında kullanılan 'F' serisi dolarlar ile 165 bin TL ele geçirildi. Şüphelilerin maddi anlamda zorluk çeken örgüt üyelerine yardımda bulunduğu, örgütü canlı tutmaya çalıştığı ileri sürüldü. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Hasan Kabınkara, Şahin İvriz, Ramazan Afyon, Hüseyin Katlandur, Mehmet Deniz, Hasan Korkmaz, Fatih Özge ve Fatih Ertekin tutuklandı.