Haberler Gündem Haberleri İstanbul Valiliği: İmamoğlu'na suikast ihbarını yapan kişinin akli dengesi yerinde değil
Giriş Tarihi: 3.11.2022 16:19 Son Güncelleme: 3.11.2022 16:27

İstanbul Valiliği: İmamoğlu'na suikast ihbarını yapan kişinin akli dengesi yerinde değil

DHA
İstanbul Valiliği: İmamoğlu’na suikast ihbarını yapan kişinin akli dengesi yerinde değil

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleneceği yönünde ihbarda bulunan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Dün İBB Beyaz Masa iletişim hattına; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast iddiasında bulunulduğu öğrenilmiştir. Konuyla ilgili olarak güvenlik görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; ihbarda bulunan H.Ö.(40)'nün asılsız ihbar olmak üzere, toplam 50 suç kaydı olduğu tespit edilmiştir" denildi.
Açıklamanın devamında, "Ayrıca 10 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen 5657 sayılı sağlık raporunda şahsın, 'Atipik Duygudurum Bozukluğu' hastası olduğu belirtilmiştir. Şahıs ve konu hakkında başlatılan tahkikat devam etmektedir" bilgilerine yer verildi.

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İstanbul Valiliği: İmamoğlu'na suikast ihbarını yapan kişinin akli dengesi yerinde değil
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