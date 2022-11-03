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Giriş Tarihi: 3.11.2022 22:57 Son Güncelleme: 3.11.2022 22:57

İsveç Başbakanı Kristersson, Başkan Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'yi ziyaret edecek

AA
İsveç Başbakanı Kristersson, Başkan Erdoğan ile görüşmek için Türkiye’yi ziyaret edecek

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ın 8 Kasım'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye gideceği bildirildi.

İsveç hükûmetinden yapılan açıklamada Kristersson'ın Erdoğan ile görüşmek üzere 8 Kasım'da Ankara'yı ziyaret edeceği belirtildi.

Kristersson, Başkan Erdoğan'a 20 Ekim'de bir mektup göndererek İsveç'in NATO'ya katılım sürecini görüşmek için Ankara ziyaretine hazır olduğunu bildirmişti.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı.

İsveç Adalet Bakanlığından bir heyet 5-6 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı yetkilileri ile toplantı gerçekleştirmişti.

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İsveç Başbakanı Kristersson, Başkan Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'yi ziyaret edecek
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