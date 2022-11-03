KADEM'in "5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi" yarın başlayacak

Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile düzenlediği, ana teması "Kültürel Kodlar ve Kadın" olan 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi yarın başlıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kadınların haklarına ulaşmalarına mani olan sorunlara dikkati çekmek ve konuyu farklı boyutlarıyla ele almak amacıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde 4-5 Kasım'da düzenlenecek zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu zirveye Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda bakan, akademisyen, araştırmacı, gazeteci ile iş dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılması bekleniyor.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER ZİRVEDE YER ALACAK

Dünyaca ünlü isimlerin yer alacağı zirvenin ilk günü, liderler oturumu ile devam edecek. Oturuma, Libya, Filistin, Azerbaycan, Cezayir, Almanya Macaristan ve Singapur'dan bakanlar düzeyinde katılım olacak.

Zirvenin ikinci gününde iki ayrı salonda paralel oturumlar düzenlenecek. Bu oturumlarda, Afganistanlı siyasetçi ve etkili kadın hakları savunucusu Fatima Gailani, biyoteknoloji alanında dünyanın önde gelen isimlerinden tıp bilimci Dr. Hayat Sindi, İngiltere'nin ilk başörtülü ceza avukatı ve İngiltere Kralı danışmanı Sultana Tafadar, "Dünya Tesettür Günü" (World Hijab Day) adlı küresel hareketi başlatan Nazma Khan, Suriyeli ödüllü yönetmen ve aktivist Waad Al-Kateab, gazeteci ve ödüllü film yapımcısı Rizwana Hamid ve aktör Reshad Strik panelist olacak.

ZİRVENİN TARİHÇESİ

"Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi", derneğin markalaşmış etkinlikleri arasında yer alıyor.

İlki 2014'te "Kadın ve Adalet" ana temasıyla düzenlenen zirvenin ikincisi 2016'da "Adalet için Ses Ver" temasında gerçekleştirildi. Zirvede, Suriyeli mülteci kadınların sorunları ile barış süreçlerinde kadın konuları işlendi. Zirvenin üçüncüsü 2018'de "Ailenin Güçlendirilmesi", dördüncüsü ise 2020'de "Dijital Çağda İnsan Kalmak" temasıyla yapıldı.

Bu yılki zirvenin ana teması "Kültürel Kodlar ve Kadın" olarak belirlenirken, "Kadınlık algıları nasıl oluşur ve hangi amaca hizmet ederler?", "Farklı coğrafyaların benzer kadınlık tanımları ya da aynı coğrafyanın farklı kadınlık idealleri birbiriyle nasıl bir etkileşim içindedir?", "Kadın hareketleri bu sorunlara ne kadar çözüm sağlayabildi?" gibi bazı temel soruların tartışmaya açılması amaçlandı.

ÜÇ TEMEL SORU MASAYA YATIRILACAK

Zirvede, "Kadınların bugününü ve geleceğini olumsuz etkileyen kadınlık normları nasıl kurulagelmiştir?", "Bu normlara karşı kadınlar ne tür yaşam becerileri geliştirir ve hangi yöntemlerle varlıklarını sürdürür?" ve "Kadınların baskı altında olmadan verimli ve doyumlu bir hayat sürdürebilmesi için neler yapılabilir?" soruları tartışılacak.

İki gün sürecek zirve derneğin sosyal medya hesaplarından da takip edilebilecek.