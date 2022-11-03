Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi’ne kavuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete yayımlanan kararname ile Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde Midyat'ta Sanat ve Tasarım Fakültesi kurulacak. Fakülte'nin kurulması için alınan kararın Resmî Gazete yayınlanmasının ardından Midyatlı İşadamı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (GAİB) Başkanı Mahsum Altunkaya tarafından yapımına başlanan fakülte binası bitme aşamasına geldi.

Midyat Meslek yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Abdurrahim Kaplan, hızla devam eden inşaat çalışmalarında sona gelinirken iki ay içerisinde binanın çevre düzenlemesinin bitirilerek öğretime hazır hale geleceğini bildirdi.

Mardin Artuklu Üniversitesi'ne bağlı GAİB Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi, medeniyetlerin, sanatın, kültürlerin ve dillerin kadim şehri olan Midyat ilçesinin yöresel ve kültürel el sanatlarının gelişimine büyük katkı sunması bekleniyor.

Midyat Nahit katori taşı kullanılarak yapılan Sanat ve Tasarım Fakültesi binasında konferans salonu, amfi salonu ve 16 derslik, 4 laboratuvar, kantin, toplantı salonları, akademik ofisler, otopark, bay-bayan mescit barındırıyor. 400 bin metrekare alana sahip Midyat Kampus alanında yapılan fakülte binasının yanında Midyat Belediye Başkanı ve İş adamı Veysi Şahin tarafından 200 kişilik kız öğrenci yurdu da yapılıyor.



Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında temeli atılan Fakülte binasının hummalı bir çalışma ile bitme aşamasına gelindiğini belirten Kaplan, şu ifadeleri kullandı: "Midyat Sanat ve Tasarım Fakültemizin inşaat aşaması bitmiş durumda. Nasip olursa ikinci dönemde biz öğrencilerimizle beraber yerleşmeyi planlıyoruz. Son olarak doğalgazımız, buna ilaveten alt yapı çalışmamız, elektriğimiz ve internetimiz bağlanmış. Son rötuşlar yapılıyor. Midyat içinde fakültenin olması önemli bir adımdır. 400 dönüm arazi üzerine inşa edilen fakültemizin hemen bitişiğinde de öğrenci yurdu inşaatı devam ediyor. Sonrasında da Meslek yüksekokulu binası ve yine erkek öğrenci yurdu inşaatı için bir plan, çalışma yapılmaktadır. Hedefimiz, temennimiz, bu kampus alanında Midyat'a müstakil bir üniversite kazandırmak ve Midyat'ın da bu yükü kaldıracağına inanıyorum."





Midyatlı İş adamı Mahsum Altunkaya da, "Ülkemiz için yararlı bir eser ortaya koymak istedik. Bunu da Mardin'de yapmak istedik. Çünkü Mardin özel bir ilimiz. Mardin Gaziantep'ten sonra Güneydoğu illeri içerisinde en çok ihracat yapan ikici ilimiz. Aynı zamanda insani zenginliği bu başarısını çok daha yukarıya taşıyacak bir ilimiz." dedi.