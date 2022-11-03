Otomobil 6 metre yükseklikten uçup köprü ayağına çarptı: 4 ölü

Afyonkarahisar'daki kaza, sabaha karşı Afyonkarahisar- Şuhut kara yolu Halımoru köyü mevkisinde meydana geldi.
Yol yapım çalışmasının devam ettiği bölgeden geçen 20 FT 500 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak trafik levhalarına çarpıp, 6 metre yükseklikten uçarak köprü ayağına çarptı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla bölgeye giden ekipler, otomobildeki Hüseyin A. ile aynı aileden Deniz Ç., Hasan Ç. ve Emin Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Otomobile sıkışan cenazeler, 30 dakika süren çalışmanın ardından çıkarıldı.