Otomobil 6 metre yükseklikten uçup köprü ayağına çarptı: 4 ölü

Cenazeler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ölen kişilerin yakınları ise olay yerinde baygınlık geçirdi, aile üyelerini jandarma sakinleştirme çalıştı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.