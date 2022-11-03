Pençe-Kilit ile PKK’ya ağır darbe

Türk Silahlı Kuv vetleri (TSK) tarafından, Kuzey Irak'ın teröristlerden temizlenmesi amacıyla yaklaşık 8 ay önce Zap ve Avaşin- Basyan Vadisi ile Metina Dağı bölgesinde başlattığı 'Pençe-Kilit' operasyonu devam ediyor. Terör örgütü tarafından kullanılan mağaralara giren, bölgeyi adım adım tarayan Mehmetçiğin çok sayıda teröristi etkisiz hale getirmesi, örgütte paniğe neden oldu. Bölücü terör örgütünün Pençe-Kilit Operasyonu nedeniyle düştüğü durum teröristler arasındaki telsiz konuşmaları ile teslim olan teröristlerin ifadelerine de yansıdı. PKK/KCK terör örgütünün sözde elebaşlarının, teröristlere "Asla teslim olmayın" talimatı verdiği belirtildi. Operasyon neticesinde çok sayıda elemanını ve malzemeyi kaybeden terör örgütünün zor durumda olduğu, malzeme temininde güçlük yaşadığı, örgütten kaçışların artarak devam ettiği ifade edildi. Operasyon kapsamında bölgede çok sayıda üs bölgeleri kurulurken, komandolar tarafından girilemez denilen yerlerde bugüne kadar 400'den fazla terörist etkisiz hale getirilirken, 500'den fazla mağara ve sığınak ele geçirildi, 2 bine yakın el yapımı patlayıcı imha edildi.MilliSavunma Bakanlığı (MSB), 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin verilmediği, verilmeyeceği vurgulandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdiği belirtildi.