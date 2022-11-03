PKK’lı terörist tutuklandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan kapsamlı istihbari çalışmalar neticesinde; Suriye'de 2015-2022 yılları arasında PKK/PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, ülkemize giriş yaparak Gaziantep ilinde ikamet ettiği tespit edilen Suriye uyruklu A.Ş. PKK/YPG terör örgütü üyesi bir şüpheli şahsın Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde Polis Bölgesi icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilerek çıkarıldığı Mahkemece tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.