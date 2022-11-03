SON DAKİKA | Bakan Akar duyurdu! 429 terörist öldürüldü

"NEREDE TERÖRİST VARSA BİZİM HEDEFİMİZ ORASI"

Operasyonlarda Mehmetçiğin sivillere, masum insanlara, tarihi, dini, kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip olduğunu, bu duyarlılığı hem planlama hem icra safhasında gösterdiğini dile getiren Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristler. Nerede terörist varsa bizim hedefimiz orası. Bunun dışında bir hedefimizin olmadığını herkesin bilmesi lazım. Kürtler bizim kardeşimiz. Biz başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın hudutlarına, egemenlik haklarına saygılıyız" dedi.

Operasyonların sonucu olarak terör örgütünün çöküş içine girdiğini, bununla ilgili ciddi emarelerin bulunduğunu belirten Akar, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerin elebaşları iki gece aynı yerde yatamıyor. Teröristlerin elebaşları bunları anladılar, bunu herkesin anlamasını bekliyoruz. Teröristlerin hiçbir geleceği olmadığını görmeleri lazım. Türk adaletine sığınmak başka çareleri yok." şeklinde konuştu.