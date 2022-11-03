Uyuşturucu satıcılarına kökünü kurutma operasyonu

Uyuşturucu satıcılarına yönelik daha önce 18 ilde düzenlenen 'Kökünü kurutma operasyonlarının 19'uncusu Osmaniye'de yapıldı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyona 430 emniyet personeli, helikopter, drone'lar ve narkotik köpekleri katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yönettiği ve dün sabah 05.00'te başlayan operasyon çerçevesinde saat 07.00'de 130 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Operasyonla ilgili olarak Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ndeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde açıklama yapan Bakan Soylu, "Tarihimizin en güçlü operasyonlarını sürdürerek esas itibarıyla dünya coğrafyalarında bu işle başa çıkılamaması sebebiyle serbest bırakılmasına, göz yumulmasına aldırmadan sınırlarımızdan uyuşturucunun girmesine, gençlerimize musallat olmasına ve bu konuda gelecek nesillerimizin tehdit altında bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz. Milletimiz rahat olsun. Mücadelemiz 24 saat devam ediyor. Bu topyekûn yapılan bir mücadeledir. Bu operasyonun amacı, başsavcılık koordinasyonunda yaklaşık 4 aydır teknik takip ve diğer izleme birimlerimizin yapmış olduğu faaliyetler sonucunda uyuşturucu satıcılarını yakalamaktı. Hedefimiz 138'di, 8 kişinin arama çalışmaları sürüyor" dedi.