Ajandasından terörist başına yazılmış şiirler çıktı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz Şubat ayında örgütün güncel yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 20 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 13 şüpheli hakkında 'terör örgütüne üye olma' suçundan dava açıldı.

'ÖRGÜT ÜYELRİNE GIDA YARDIMINDA BULUNMUŞ'

15 Temmuz darbe girişiminin ardından memuriyet görevinden ihraç olduğu belirtilen Ş.A'nın FETÖ terör örgütünün aktif yapılanması içerisinde örgütten kopmaları engellemek için örgüt mensuplarına örgüt adına örgütten gelen muavenet parası ile para ve gıda yardımında bulunduğu, örgüt mensuplarının çocuklarına kırtasiye desteği sağladığı, FETÖ terör örgütünün aktif yapılanması içerisinde grup sorumlusu olduğu, FETÖ mensuplarına örgütten aldığı talimatlar ile izdivaç evliliği yaptırmaya çalıştığı, örgütün dağılmaması için örgüt adına aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği belirtildi. Ş.A'nın İzdivaç evliliği yaptırılmak istenen kişilerden CV istediği de iddianamede belirtildi.

'BULUŞMA YERİ VE ZAMANINI ARACIN CAMINA BIRAKTIĞI NOTLA BİLDİRMİŞ'

Ş.A'nın gittiği bir adreste ise aracını park ettikten sonra bir aracın camına, "Abi yarın sabah 10:00 da bize uğrayabilir misin? Önemli bir konu var. İKİZLER" seklinde not bıraktığı belirtildi. Ş.A'nın deşifre olmamak için kendi ismi yerine ikiz çocukları olması nedeniyle kağıda İKİZLER yazdığı öğrenildi.

'TERÖRİSTBAŞINA ŞİİRLER YAZMIŞ'

Ş.A'nın evinde yapılan aramalarda örgüt mensupları ile iletişimde kullandığı cep telefonunu ve GSM hattını mutfakta gizli bir bölmeye sakladığı, bir ajanda içerisinde ise teröristbaşı Fetullah Gülen'e ait olduğu anlaşılan ve Ş.A'nın el yazısı ile yazdığı değerlendirilen şiirlerin yer aldığı vurgulandı. Ş.A'nın bu şiirlerin resimlerinin de diğer örgüt mensuplarının telefonunda ele geçirildiği iddianamede yer aldı. Ş.A'nın telefonunda örgütün yeni haberleşme programı olan SİGNAL'in de olduğu tespit edildi.