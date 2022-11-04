AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Erdoğan her iki tarafla da görüşen tek lider

"İNSANI MERKEZE ALAN BİR SİYASET"

Batı ülkelerindeki aşırı ırkçı akımların artmasına paralel olarak karşımıza çıkan göçmen düşmanlığı ve özellikle İslam düşmanlığı üzerinde yoğunlaşılması gereken uluslararası bir sorundur. Göç ve göçmen meselesi başta ekonomik bir sorunken artık insani ve ahlak bir sorun haline gelmiştir. İnsani merkeze alan yeni bir bakış açısına ihtiyaç var. Kainatın ve insanın yaradılışına uygun ve saygı duyan fikirlerle siyasetin geleceği şekillendirilmelidir. Adaleti, hak ve özgürlükleri, insanlık onurunu siyaset felsefesinin merkezine koyan yeni paradigmalara ihtiyacımız vardır. Demokrasi ile otokrasi arasındaki gerilim, adalet ve hakkaniyet ile eşitsizlik arasındaki gerilim, kapsayıcılıkla ötekileştiren arasındaki mücadele dünya siyasetinin geleceğini belirleyecek temel konulardır. Bu mücadeleyi sadece güzel fikirleri tartışarak değil, iyi ve doğru olan sonuçları ortaya koyarak ve hepsinden öte bir küresel insani anlayışı ortaya koyarak gerçekleştireceğimize inancım tamdır. 21. Yüzyılın bundan sonraki dönemi adaletin, insanlığın, barışın ve selametin dönemi olacaktır.

İlk gün gerçekleştirilen paneller ise şunlardı:

*AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un moderatörlüğünde 21. Yüzyılın Krizleri ve Siyasetin Geleceği

*Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın moderatörlüğünde, Siyasette Etik, Kültür ve Felsefe

*AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in moderatörlüğünde 21. Yüzyılda Siyasal Kurumlar ve Yeni Yaklaşımlar