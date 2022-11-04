AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Erdoğan her iki tarafla da görüşen tek lider

AK Parti'nin düzenlediği Siyaset ve Yeni Açılımlar Formu İstanbul'da başladı. Programın açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yaptı. Siyaset ve akademi dünyasının önde gelen isimlerini buluşturan forumda birçok önemli başlıkta paneller icra edildi.
Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"AMACIMIZ İNSANLIĞIN ORTAK FAYDASINA OLANI BULMAK"
20 yıl önce halkın oyuyla iktidara gelen ve 20 yıl boyunca seçimlerin tamamını kazanarak iktidarda kalmaya başaran AK Parti'nin en temel özelliklerinden biri de müzakereye yeni fikirlere ve ortak akıl çerçevesinde ortaya çıkan sonuçlara saygı gösteren bir siyaset izlemesidir. Bu çerçevede birçok uluslararası toplantıya ev sahipliği yapmıştır. Buradaki amacımız, yeni sözlerin, yeni tekliflerin insanlığın ortak iyisini bulmak için yeni çabaların ortaya konulması, bazı alanlarda siyasetin geleceğine ya da geleceğin siyasetine ilişkin yeni açılımların tartışılmaya başlanmasının temin edilmesidir.
"YAŞADIĞIMIZ SORUNLAR KÜRESELDİR"
İnsanlığın varolan sorunlarına ilave olarak özellikle son yıllarda giderek farklılaşan ve hemen hemen tüm dünyayı saran sorunlar yumağıyla karşı karşıyayız. Mevcut yaklaşımların, mevcut paradigmaların bu sorunlarına çözümüne ışık tutmaktan aciz olduğu da herhalde dünya kamuoyunun önemli bir kısmının taktirindedir. Yeni sorunların ortaya çıktığı bu dönemde, sorunları insanı bakış açısıyla çözmeye gayret göstermek siyasetin en önde gelen vazifelerinden bir tanesidir. Yaşadığımız dönem savaşların, çatışmaların eşitsizliklerin, terörün, küresel göçün belkide insanlık tarihi boyunca en yoğun yaşandığı dönemlerden birisidir. Bu saydığımız alanlardaki insanı sorunlardan hemen tamamı insan yapımı felaketlerdir. Bu sorunların toplumun farklı katmanlarını etkilediği aşikardır. Bugün yaşadığımız sorunların tamamı sadece bir ülkeye bir bölgeye ait değildir, küreseldir."
"ERDOĞAN HER İKİ TARAFLA DA GÖRÜŞEN TEK LİDER"
Son zamanlarda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere olağanüstü yüksek düzeyde artan bir ırkçılık sorunuyla karşı karşıyayız. Köklerini yabancı düşmanlığından alan ve özel olarak İslam düşmanlığından alan eğilimlerin başta Avrupa olmak üzere ana akım siyasileri etkilediği ve siyaset zeminini zehirlediği ise aşikardır. İnsanlığın geleceği için bir şeyler söyleyecekse, çatışmaların karşılıklı rıza ve hakkaniyet ölçeğinde çözülebileceği yeni bir takım bakış açılarına ihtiyaç var. Çatışmaların insani diplomasiyle çözülmesi Türkiye'nin önceliklerinden birisidir. Sadece son günlerde yaşadığımız Rusya ve Ukrayna arasındaki tahıl görüşmeleri müzakerelerindeki geldiğimiz nokta Türkiye'nin tutumunun ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, krizin çıktığı andan itibaren hem Rusya ile hem Ukrayna ile ilişkilerin hiç kesmeden, sözleri açık ve hakkaniyetli bir şekilde müzakere eden tavrı, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın arabuluculukla çözülebileceği noktasında dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan her iki tarafla konuşan tek ülke ve siyasi liderdir."
"İNSANI MERKEZE ALAN BİR SİYASET"
Batı ülkelerindeki aşırı ırkçı akımların artmasına paralel olarak karşımıza çıkan göçmen düşmanlığı ve özellikle İslam düşmanlığı üzerinde yoğunlaşılması gereken uluslararası bir sorundur. Göç ve göçmen meselesi başta ekonomik bir sorunken artık insani ve ahlak bir sorun haline gelmiştir. İnsani merkeze alan yeni bir bakış açısına ihtiyaç var. Kainatın ve insanın yaradılışına uygun ve saygı duyan fikirlerle siyasetin geleceği şekillendirilmelidir. Adaleti, hak ve özgürlükleri, insanlık onurunu siyaset felsefesinin merkezine koyan yeni paradigmalara ihtiyacımız vardır. Demokrasi ile otokrasi arasındaki gerilim, adalet ve hakkaniyet ile eşitsizlik arasındaki gerilim, kapsayıcılıkla ötekileştiren arasındaki mücadele dünya siyasetinin geleceğini belirleyecek temel konulardır. Bu mücadeleyi sadece güzel fikirleri tartışarak değil, iyi ve doğru olan sonuçları ortaya koyarak ve hepsinden öte bir küresel insani anlayışı ortaya koyarak gerçekleştireceğimize inancım tamdır. 21. Yüzyılın bundan sonraki dönemi adaletin, insanlığın, barışın ve selametin dönemi olacaktır.
İlk gün gerçekleştirilen paneller ise şunlardı:
*AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un moderatörlüğünde 21. Yüzyılın Krizleri ve Siyasetin Geleceği
*Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın moderatörlüğünde, Siyasette Etik, Kültür ve Felsefe
*AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in moderatörlüğünde 21. Yüzyılda Siyasal Kurumlar ve Yeni Yaklaşımlar