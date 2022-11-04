Altılı masa çakıldı oy farkı açılıyor

AK Parti kapsamlı araştırmalarla vatandaşın nabzını tutuyor. İşte Ekim ayına ilişkin saha araştırmasının sonuçlarından çarpıcı başlıklar:6'lı masaya güven azalıyor. Masadan bir şey çıkmayacağını gören vatandaş, tekrar AK Parti'ye yöneldi. Hem 6'lı masanın seçmeni hem de kararsızlardan AK Parti'ye ciddi bir geçiş görülüyor. Bu da AK Parti'nin oylarının yüzde 40'lar bandına çıkmasını sağlıyor.Erdoğan, cumhurbaşkanlığı yarışında en yakın rakiplerine 15 puanın üstünde fark atmış durumda. Vatandaşın yarıdan fazlası seçimleri Erdoğan ve AK Parti'nin kazanacağını düşünüyor.