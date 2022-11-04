Bakan Ersoy’dan Çeşme Turizm Projesi açıklaması

Mehmet Nuri Ersoy, partisinin "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" etkinlikleri kapsamında AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, saat 03.29'da meydana gelen merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla İzmirlilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Ersoy, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında İzmir'e ziyaretler ve incelemelerde bulunmak üzere geldiğini belirtti. Restorasyon ve yenileme çalışmaları devam eden Eski Tekel Fabrikası'nda da incelemede bulunacağını ifade eden Ersoy, projede hızlı şekilde ilerlediklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Hedefimiz mart sonuna kadar bu projeyi tamamlayıp hizmete açmak. Biliyorsunuz Türkiye genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan Kültür Yolu Festivalleri var. 2022 yılında Kültür Yolu Festivalleri kapsamına beş il dahil edilmişti ve aldığımız karar gereği de her yıl mevcut illere beş ilave ederek başta Anadolu'nun 7 bölgesi olmak üzere tüm büyük şehirlerimize kültür yolu festivallerini yaymak istiyoruz. Bu bağlamda nisan sonunda 2023 festivalleri başlıyor. Hem Adana olsun hem İzmir olsun Kültür Yolu Festivallerine dahil ediliyor. Yani İzmir de 2023 itibarıyla Kültür Yolu Festivalleri'ne katılmış olacak."

Ersoy, Eski Tekel Fabrikası'nın da bu festivalde temel etkinlik noktalarından biri olacağını dile getirdi.

ÇEŞME TURİZM PROJESİ

İzmir'in turizm, gastronomi ve kültür sanatla ön plana çıktığını anlatan Ersoy, şunları söyledi:

"İzmir turizmle birlikte kalkınmasını çok hızlı yapabilecek olan bir şehrimiz. Ben her zaman söylüyorum; İzmir gibi büyük şehirlerimiz söz konusu olduğu zaman konuya siyasi yaklaşmayı doğru bulmuyorum. İzmir için doğru olan, gerekli olan projeleri, altyapısını, bilimsel raporları doğru hazırlayarak projelere sıcak bakmak, katılımcı yaklaşmak gerekiyor. Bu bağlamda bizim de hazırladığımız Ege Turizm Merkezleri kapsamında Çeşme Turizm Proje'miz var; biliyorsunuz. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. İnşallah hafta sonu itibarıyla planlar da netleşmiş olacak ve askı süreci başlayacak. Benim tekrar belirtmek istediğim konu; İzmir gibi şehirlerimiz söz konusu olduğunda, projeleri, siyasi parti olarak yaklaşmamamız gerekiyor. İzmir için doğru olan, gerekli olan projelere el birliğiyle sahip çıkıp, varsa uyarıları da dikkate alarak düzeltmeleri de yaparak projeleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. İzmir'in geleceği çok parlak ve ben bu gelecekte de İzmir'in turizm ve kültür sanat başta olmak üzere kazanımlarının büyük olacağını düşünüyorum."

DİĞER KONUŞMALAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, depremin tüm Türkiye'nin olduğu gibi İzmir'in de gerçeği olduğunu vurguladı.

Depreme engel olunamadığına işaret eden Dağ, "Depremi engellemek, depremin önüne geçmek, insanoğlunun ulaşabildiği bir nokta değil. Dolayısıyla bizim depreme engel olamama durumumuz söz konusu olduğuna göre bina itibarıyla, yapı stoku itibarıyla hazır olmamız gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde adım atmamız gerektiğini aslında bu yaşadığımız hadise ile bir kere daha görmüş olduk." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmirlilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bugünkü depremin 2 yıl önceki Seferihisar merkezli depremi hatırlattığını kaydeden Sürekli, "İzmir'in yapı stokunun hali ortada. Derhal İzmir'de kentsel dönüşümün yerel belediyeler tarafından gündemin en ön sırasına alınmasını ve sadece göstermelik çalıştaylarla, göstermelik anıtlarla değil, sözde değil özde depreme hazırlık yapılmasını temenni ediyorum." dedi.