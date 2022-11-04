Balçova arsa mağdurlarını umutlandıran gelişme: Mahkemeden ihtiyati tedbir

İzmir Büyükşehir ve Balçova Belediyesi tarafından yarım asırdır mağdur edilen vatandaşlarca başlatılan hukuk savaşında olumlu gelişme yaşandı. Mahkeme 1 milyon metrekarelik araziye ihtiyati tedbir koydu.50 yıldır mağdur edilen vatandaşlar haklarını aramak için iki yıl önce Balçova Arsa Mağdurlarının Sesi Derneği'ni (BAMSES) kurdu. Adeta yılan hikâyesine dönen mağduriyetin giderilmesi için hukuki mücadele başlatan dernek, Gaziemir Belediyesi'nin 10 yıl önce Büyükşehir Belediyesi'nden taşınmazlarını almayı başardığı mahkeme kararını örnek göstererek dava açtı. İzmir 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan 1 milyon metrekarelik araziye ihtiyati tedbir koydu.Bu gelişme ile 5 bin arsa mağduru için umut ışığı doğdu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, arsa mağdurlarından Özlem Akbel'in avukatı Zafer Aksoy aracılıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan yaptığı suç duyurusu ile ilgili 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verildi. Yapılan itiraz da İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Savcılığın soruşturma izni alınması için dosyayı İçişleri Bakanlığı'na göndermeden karar vermesi şaşırttı. Dernek bunun üzerine kanun yararına bozma yoluna başvurdu.