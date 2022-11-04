Bilal Erdoğan öğrencilerle buluştu

Bir dizi programa katılmak için Gaziantep'e gelen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile, Büyükşehir Belediyesi Konuk Evi'nin bahçesinde düzenlenen 'Öğrenci Söyleşileri' etkinliğine katıldı.

Çeşitli ihtisas alanlarında eğitim gören öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, ata sporlarının önemine değinerek, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Başkan Fatma Şahin ise, söyleşide yaptığı konuşmada, öğrencilere gelenekten geleceğe, yerelden evrensele gidecek daha çok yollarının olduklarını belirterek, bu yolu gençlerle birlikte yürümek istediklerini söyledi.

Gaziantep'in bulunduğu coğrafya itibariyle çok önemli bir noktada yer aldığını ve birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını anlatan Şahin, "Gaziantep küçük Buhara. Gaziantep, Hz. Ömer'in İslam medeniyetinde şahlanan, antik kentleri içerisinde barındıran ve açık hava müzelerine ev sahipliği yapan bir şehir" dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise sohbette Gaziantep'in farklılıklarıyla ayrı bir öneme sahip olduğuna değinerek, şehrin yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla örnek bir şehir olduğunu dile getirdi. Sohbetin devamında Gaziantep'teki başarının kardeşlik duygusuyla yapılan güç birliğinden kaynaklı olduğunun altını çizen Erdoğan, "Gaziantep'i örnek göstermeye devam edeceğiz. Gaziantep'teki kardeşlik ve dayanışma duygusunun kaybolmaması için duamızı eksik etmiyoruz" diye konuştu.

Söyleşinin sonunda Teknofest'te dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.