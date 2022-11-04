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Giriş Tarihi: 4.11.2022 15:15

Canan Kaftancıoğlu’nun Fahrettin Altun’a hakaret davasında yeni gelişme

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Canan Kaftancıoğlu’nun Fahrettin Altun’a hakaret davasında yeni gelişme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk’taki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna iddialarıyla ilgili yaptığı hakaret içerikli sosyal medya paylaşımından dolayı hakkında dava açılan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı Kaftancıoğlu’nun cezalandırılmasını isterken mahkeme duruşmayı erteledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Üsküdar Kuzguncuk'taki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna ve bu yapılaşmaya İBB tarafından müdahale edildiğine dair kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili olarak 14 Nisan 2020 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanı olan şüpheli Canan Kaftancıoğlu sosyal medyada birtakım paylaşımlar yapmıştı. Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımı sonrası Fahrettin Altun avukatı aracılığıyla şikayetçi olmuş, Kaftancıoğlu'na 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 ya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

KAFTANCIOĞLU GELMEDİ

İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Canan Kaftancıoğlu katılmazken taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanığın eylemlerinin sabit görüldüğünden cezalandırılması istendi. Ayrıca müştekinin üst düzel bir devlet yöneticisi olduğu, sanığın paylaşımlarında rencide edici şekilde müşteki hakkında konuştuğu ve ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığı belirtildi.

"CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Müşteki avukatı beyanında mütalaaya katıldıklarını ve sanığın cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Sanık avukatı ise "İlgili kurumlara yazdığımız müzekkerele gelen cevapları incelemek adına süre talep ediyoruz. Mütalaaya karşı da yazılı olarak savunmamızı yapmayı istiyoruz" dedi.

DAVA ERTELENDİ

Duruşma sonu mahkeme, sanık avukatının talebi doğrultusunda dosyada bulunan yazı cevaplarının incelenip mütalaaya karşı esas hakkında savunma yapmak için gelecek celseye kadar süre verilmesine karar vererek davayı erteledi.

Fahrettin Altun'a ait ikametgahı fotoğraflama talimatını Canan Kaftancıoğlu verdi!

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Canan Kaftancıoğlu’nun Fahrettin Altun’a hakaret davasında yeni gelişme
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