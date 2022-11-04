CHP’de son dakika | Kılıçdarğlu’dan İmamoğlu ve Yavaş önlemi: Adaylık yolu kapanıyor

"ADAYLIK İÇİN İSTİFA EDİLMEYECEK" TALİMATI

"Genel Başkan bu konuda çok kararlı. Başkanların bölgelerindeki etkisinin seçimler için ne kadar önemli olduğunun farkında. Bu nedenle başkanların görevlerinin başında olmasını istiyor. Bunu 'Herkes görev süresini tamamlayacak' diyerek ifade ediyor zaten.Genel Başkan, belediye başkanlarının cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığının mesajlarını verdi."

Hürriyet