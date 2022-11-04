Daha büyük bir depremi tetikler mi? İzmir’deki sarsıntı sonrası uzman isimler konuştu: 4 büyüklüğüne kadar...

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; İzmir'in Buca ilçesinde saat 03.29'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 7 saniye süren deprem Manisa, Balıkesir, Denizli gibi çevre illerden de hissedilirken, depremin ardından 62 artçı sarsıntı kaydedildi.
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Depremin ardından A Haber canlı yayınına bağlanan uzman isimler, önemli açıklamalarda bulundu.
"BİR KAÇ HAFTA SÜREBİLİR"
Deprem Uzmanı Sinan Can Öziçer A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Öziçer, "Bilimsel bir veri vermemiz yanlış olur. Şu anki teknolojilere göre böyle bir yorum yapmamız halkımızı vatandaşlarımızı korkutmaktan başka bir duruma götürmez. Ancak şöyle söyleyebiliriz ki tüm bilim insanları da bunu söyleyebilir ki bu tarz büyüklükteki bir depremin artçıları yaklaşık birkaç hafta devam edebilir hatta 4 büyüklüğüne kadar çıkabilir." ifadelerini kullandı.
İzmir'in etrafında 17-18 civarında diri fayın bulunduğunu kaydeden Tatar, şöyle konuştu:
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"Gaziemir civarından başlayıp güneye doğru Doğanbey Körfezi'ne kadar giden Tuzla Fay Hattı'nın en kuzeydoğu ucunda meydana gelen bir deprem bu. Şu anda da artçıların da tamamen bu bölgede yoğunlaştığını görüyoruz.
Dolayısıyla şu aşamada vatandaşlarımızın panik yapmasına gerek yok ama yine Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi bu deprem gerçeğini bilerek hareket etmek, hepimizin önemli bir görev alması gerekir."