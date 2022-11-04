Daha büyük bir depremi tetikler mi? İzmir’deki sarsıntı sonrası uzman isimler konuştu: 4 büyüklüğüne kadar...

"BİR KAÇ HAFTA SÜREBİLİR"

Deprem Uzmanı Sinan Can Öziçer A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Öziçer, "Bilimsel bir veri vermemiz yanlış olur. Şu anki teknolojilere göre böyle bir yorum yapmamız halkımızı vatandaşlarımızı korkutmaktan başka bir duruma götürmez. Ancak şöyle söyleyebiliriz ki tüm bilim insanları da bunu söyleyebilir ki bu tarz büyüklükteki bir depremin artçıları yaklaşık birkaç hafta devam edebilir hatta 4 büyüklüğüne kadar çıkabilir." ifadelerini kullandı.