Dünya medyası: Krizi yine Erdoğan çözdü lider diplomasisi dünyayı hayran bıraktı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Türkiye'nin üstlendiği diplomatik rol takdir toplamaya devam ediyor. Savaşın başından bu yana birçok küresel krizin çözülmesine öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün küresel tahıl çıkmazının önüne bir kez daha geçmesi dünya basınında geniş yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önceki gün telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İkili zirvenin ardından Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarından tahıl ihracatına izin veren Tahıl Koridoru Anlaşması'na geri döndü. Dünya basını bu gelişmeyi manşetlerine taşıyarak Türkiye'nin izlediği başarılı adımlara vurgu yaptı.Washington Post / ABD: Tahıl koridoru krizinin çözümünde Türkiye çok önemli rol oynadı.New York Times / ABD: Erdoğan ile Putin görüştü, kriz çözüldü.Bloomberg / ABD: Türkiye'nin diplomatik başarısı. Bu sayede buğday fiyatları da düştü.BBC / İngiltere: Erdoğan'ın açıklamasının ardından gıda fiyatları yeniden düştü.Guardian / İngiltere: Rus lider geri adım attı ve bu hareket aynı zamanda Türkiye'nin artan etkisini de gösteriyor.Reuters / İngiltere: Türkiye ve BM girişimleriyle Moskova geri adım attı.France 24 / Fransa: Rusya, Erdoğan'ın arabuluculuğuyla tahıl anlaşmasına yeniden katıldı.Kathimerini / Yunanistan: Dünyayı rahatlatan gelişmeyi Türkiye sağladı.Al Jazeera / Katar: Yine Türkiye'nin çabaları ile tahıl anlaşması sürüyor.Bild / Almanya: Ukrayna, tahıl yardımı için Türkiye ve BM'ye teşekkür etti.Focus dergisi/Almanya: Görünen o ki, yine bir adamın arabuluculuk çabalarının rolü büyük: Recep Tayyip Erdoğan...AmerikanCNN International televizyonu tahıl koridorunun yeniden açılması sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı canlı yayında konuk etti. Kalın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesi sonrası her şey normale döndü. Tahıl meselesi savaştan ayrı bir durum. Son 3-4 gündür çok fazla diplomatik çaba sarf ettik. Savunma Bakanımız, Dışişleri Bakanımız ve Cumhurbaşkanımız, Rusya ile görüşmeler yaptı. Putin de yoksul ülkelere giden tahıl miktarı hakkında politik bir noktaya değindi ve her şeyi yoluna koyduk. Türkiye'nin barış için çabaları da sürecek" dedi. ANKARATürk müttefiklerimizin çabalarını derindentakdir ediyoruz. Türkiye'ye minnettarız.AB, Rusya'nın Karadeniz TahılGirişimi'ne dönme kararındaki rolleri dolayısıylaBM ve Türkiye'ye müteşekkirdir.Oynadıkları kilit rol için Türkiye veBM'yi selamlıyoruz.DIŞ HABERLEREskiAlman Şansölye Yardımcısı ve eski Dışişleri Bakanı Joschka Fischer, Yunanistan basınına konuşarak gündemi değerlendirdi. Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginlik hakkında konuşan Fischer, "Türkiye istesek de istemesek de orada olacak" diyerek Batı diplomasisinde Başkan Erdoğan'a ihtiyaç olduğunu ifade etti. Fischer, aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki gerilimi sakinleştirmek için de çağrıda bulundu.AK Parti'nin saha araştırmasından çıkan dikkat çekici bir başka sonuç ise Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki tavır, tahıl koridoru, esir değişimi gibi konularda aktif rol alınması, "Dünya beşten büyüktür" gibi söylemi, terörle mücadele adımlarının vatandaşlar tarafından takdirle karşılanması.Türkiye'nin tahıl anlaşmasınadahli Kiev'in son üstlendiğiyükümlülükleri yerinegetirmesi konusundada olmak üzere Rusyaiçin mutabakatlarlailgili birgüven faktörüdür.Ukrayna'nınTürkiye'ye verdiği garantilerinardından tahıl ihracat anlaşmasınınyeniden başlamasındanmemnuniyetduyuyoruz.Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. En üst düzeyde gerçekleştirdikleri diplomasi trafiği neticesinde tahıl koridorunun yeniden işlemeye başlamasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, şimdi yeniden İstanbul Mutabakatı'nın süresinin uzatılmasına odaklanmak gerektiğini belirtti. Guterres de tahıl koridorunun yeniden işlemesini sağlayan çabaları dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür etti.