FETÖ’cü Murat Çetiner SABAH’ı hedef göstermişti! Yalanları ayaklarına dolandı

SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, araştırmacı gazetecilik gereği yurt dışındaki firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının peşine düştü. SABAH Özel İstihbarat ekibiyle, aylarca süren çalışma sonucu, yurt dışında firari bulunan FETÖ'cü kimi isimlerin hangi faaliyetler içinde bulunduğunu, hangi ülkede hangi çalışmaların içinde yer aldıklarını ve bulundukları ülkelerde nerelerde, nasıl bir hayat yaşadıklarını ortaya çıkardı.
ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK ÖRNEĞİ SERGİLEDİ!
Abdurrahman Şimşek ve ekibi, FETÖ'nün önde isimleri arasında yer alan Türkiye'ye yönelik kara propaganda faaliyetleri yürüten Cevheri Güven'i Almanya'da, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastın planlayıcısı olan Abdullah Bozkurt, Today's Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, 17-25 Aralık kumpasında teknik dinlemelere imza atan eski emniyet müdürü Murat Çetiner ve FETÖ'nün kara propaganda sitesi Nordic Monitör'ün kurucularından FETÖ'ye ait Meydan Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Levent Kenez'i bulundukları İsveç'te görüntüledi, haklarında kapsamlı bir araştırma yaptı. SABAH Gazetesi ise bu başarılı gazetecilik örneğini manşetlerine taşıdı.
FETÖ'CÜ KİMİ İSİMLER İFTARA ATTI!
FETÖ firarilerinin haberlerinin SABAH Gazetesi'nde manşetten yayınlanması sonrası kimi FETÖ'cüler, SABAH Gazetesi'ni ve Abdurrahman Şimşek'i hedef göstererek kara propaganda faaliyetlerine başlayıp araştırmacı-gazetecilik örneği olan bu haberlerle gazetecilik yapılmadığını belirtip SABAH camiasını hedef göstererek kendilerinin hedef gösterildiği iftirasını attı.
SOSYAL MEDYADAN SABAH'IN HABERİNİ HEDEF GÖSTERDİ
17-25 Aralık ve Selam Tevhid kumpaslarındaki illegal teknik dinleme evraklarının altında imzası bulunan FETÖ'cü eski emniyet müdürü Murat Çetiner'i İsveç Stockholm'de saha çalışması sonrası 11 gün önce manşetine taşımıştı. Bugün ise Murat Çetiner, resmi Twitter hesabından 2021 model gri cipinin kelebek caminin kırıldığını gösteren bir fotoğraf karesini paylaşarak SABAH'ın haberini ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'i hedef gösterdi. Çetiner şunları yazdı: "Haberiniz işe yaramış Abdurrahman Şimşek, suç dosyanıza bir sayfa daha eklendi." ifadelerini kullandı.
FETÖ'cü çoğu hesap geçmiş olsun dileklerini Çetiner'e iletirken bir sosyal medya hesabı "Müdür bey, eğer haberle ilişkisi olduğunu iddiasında bulunuyorsanız; benim anlamadığım ön cam değil, kaporta da değil, lastikler de patlatılmamış, ilginç bir şekilde kelebek camı? Tarafsız bir gözle fotoğraftaki görünene göre "izaha muhtaç" bir tablo…" yorumunda bulundu. Bir başka sosyal medya hesabı sahibi Ahmet Acıklı ise "Kesin kendi patlatmıştır camı, tipik FETÖ'cü hareketi" yorumunda bulundu.
ÇELİŞKİSİNİ ORTAYA KOYDU! HIRSIZLIKTAN KAYNAKLI OLABİLECEĞİNİ İFADE ETTİ
SABAH'ı hedef gösteren bu paylaşımı sonrasında FETÖ'nün yayın organı olan TR724 isimli internet sitesine yaptığı açıklamanın bir bölümünde Murat Çetiner, aracın kelebek camının kırılmasıyla ilgili olarak sosyal medyadaki açıklamasıyla çelişen bir açıklamada bulundu, Açıklamasının bir bölümünde Çetiner, kelebek camının hırsızlıktan kaynaklı kırılmış olabileceğini kendi ifadeleriyle ortaya koydu.