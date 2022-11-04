FETÖ’cü Murat Çetiner SABAH’ı hedef göstermişti! Yalanları ayaklarına dolandı

FETÖ'cü çoğu hesap geçmiş olsun dileklerini Çetiner'e iletirken bir sosyal medya hesabı "Müdür bey, eğer haberle ilişkisi olduğunu iddiasında bulunuyorsanız; benim anlamadığım ön cam değil, kaporta da değil, lastikler de patlatılmamış, ilginç bir şekilde kelebek camı? Tarafsız bir gözle fotoğraftaki görünene göre "izaha muhtaç" bir tablo…" yorumunda bulundu. Bir başka sosyal medya hesabı sahibi Ahmet Acıklı ise "Kesin kendi patlatmıştır camı, tipik FETÖ'cü hareketi" yorumunda bulundu.