İzmir’deki depremin ardından 62 artçı sarsıntı meydana geldi

"4 BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR ARTÇI SARSINTI BEKLEYEBİLİRİZ"

Depremin aslında bulunduğu yer bizim yaklaşık 35-40 kilometre uzunluğundaki Tuzla fayının en kuzeydoğu ucuna düşüyor. Türkiye'de yaklaşık 500 civarında diri fay olarak tanımladığımız deprem üretme potansiyeline sahip fay var. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde 4.0- 4.5 büyüklüğünde bir depremin olması son derece doğal. Bu gerçeği bilmemizde büyük yarar var. Dolayısıyla bu büyüklükteki bir depremden sonra panik yapmamak gerekiyor. Bugünkü depremde İzmir civarında aktif 17 fayı dikkate aldığımızda son derece olağan karşılanması gereken bir deprem. Bunun yanı sıra özellikle İzmir'de 6.8- 6.9 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip faylar var. Dolayısıyla bizim bir an önce İzmir'de yapı stokuna dikkat ederek hareket etmemiz önem taşıyor. Bu büyüklükteki bir ana şoktan sonra 4 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntı bekleyebiliriz" dedi.

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