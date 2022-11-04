KADEM’in düzenlediği zirveye Başkan Erdoğan da katılacak: Kadının güçlendirilmesi ve şiddet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KADEM işbirliğinde beşincisi gerçekleşecek olan Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılacak.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve KADEM işbirliğinde 2014'ten bu yana 2 yılda bir çeşitli temalarla gerçekleşen zirvenin bu yılki teması "Kültürel Kodlar ve Kadın" olarak belirlendi. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılacağı zirve bugün İstanbul'da başlayacak ve 2 gün sürecek. Başkan Erdoğan, Aile Bakanı Derya Yanık ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak zirvede Cezayir, Azerbaycan, Libya, Filistin, Singapur gibi ülkelerin bakanlarının katılımıyla "Daha Kapsayıcı Toplum Olmaya Doğru: Değişimde Özne Olarak Kadın" başlığında oturum gerçekleştirilecek. Oturumda, kadınların ve kız çocuklarının sosyal güçlenmesi, eğitim, sağlık ve karar alma mekanizmalarına katılımı, medyada kadın temsili, kadın girişimciliği, kadın kooperatifleri ve kadın istihdamı, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele değerlendirilecek. Yarın ise "Özne Olarak Kadın", "Kamusal Alan ve Çalışma Hayatı", "Yeni Yaşam Tarzları ve Kültürün İnşası" başlıklarında 3 oturum yapılacak. Programın sonunda zirve sonuç bildirgesi açıklanacak.Bugünkü zirvede uluslararası isimler de ağırlanacak. Afgan barış müzakerecisi Fatima Gailani, İngiltere'nin ilk başörtülü ceza avukatı ve İngiltere Kralı danışmanı Sultana Tafadar, "Dünya Tesettür Günü (World Hijab Day)" adlı küresel hareketi başlatan Nazma Khan, ödüllü film yapımcısı Waad Al-Kateab, gazeteci ve film yapımcısı Rizwana Hamid, film yönetmeni ve yapımcı Samah Safi Bayazid, atletizm direktörü Bilqis Abdul-Qaadir, ödüllü gazeteci Rowaida Abdelaziz, Ledby Foundation kurucusu ve CEO'su Dr. Ruha Shadab, Doha Uluslararası Aile Enstitüsü icra direktörü Dr. Sharifa Noaman Al-Emadi gibi isimler zirvede buluşacak.