Mersin’e şehit ateşi düştü: Mersin şehidini son yolculuğuna uğurladı

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda paraşüt eğitimi sırasında kaza geçiren Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir şehit oldu. Demir'in şehadet haberini, Mezitli Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve askeri yetkililer, Mezitli ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan babası Sami ve annesi Aysel Demir'e verdi.