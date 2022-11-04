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Giriş Tarihi: 4.11.2022 10:58 Son Güncelleme: 4.11.2022 15:40

Mersin’e şehit ateşi düştü: Mersin şehidini son yolculuğuna uğurladı

BEKİR COŞKUN
Mersin’e şehit ateşi düştü: Mersin şehidini son yolculuğuna uğurladı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda paraşüt eğitimi sırasında kaza geçirerek şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir memleketi Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı.

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda paraşüt eğitimi sırasında kaza geçiren Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir şehit oldu. Demir'in şehadet haberini, Mezitli Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve askeri yetkililer, Mezitli ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan babası Sami ve annesi Aysel Demir'e verdi.

Şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir, memleketi Mersin'de, Muğdat Camiinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Akbelen Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Törene, şehidin akrabaları yakınlarının yanı sıra, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Mersin Milletvekilleri askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

26 yaşındaki şehidin baba evinin önüne taziye çadırı kurulurken, çevreye Türk bayrakları asıldı.

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Mersin’e şehit ateşi düştü: Mersin şehidini son yolculuğuna uğurladı
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