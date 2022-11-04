Mersin’e şehit ateşi düştü: Mersin şehidini son yolculuğuna uğurladı

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda paraşüt eğitimi sırasında kaza geçiren Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir şehit oldu. Demir'in şehadet haberini, Mezitli Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve askeri yetkililer, Mezitli ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan babası Sami ve annesi Aysel Demir'e verdi.
Şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir, memleketi Mersin'de, Muğdat Camiinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Akbelen Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.
Törene, şehidin akrabaları yakınlarının yanı sıra, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Mersin Milletvekilleri askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
26 yaşındaki şehidin baba evinin önüne taziye çadırı kurulurken, çevreye Türk bayrakları asıldı.