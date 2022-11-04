Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 4.11.2022 12:14 Son Güncelleme: 4.11.2022 12:16

MSB duyurdu! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.

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MSB duyurdu! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
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