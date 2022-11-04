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Giriş Tarihi: 4.11.2022 20:47 Son Güncelleme: 4.11.2022 20:54

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Başkan Erdoğan'a 'tahıl koridoru' teşekkürü

AA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Başkan Erdoğan’a ’tahıl koridoru’ teşekkürü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tahıl koridoru anlaşmasının devam etmesindeki rolü nedeniyle teşekkür etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Başkan Erdoğan ile İstanbul'da yaptığı görüşmeyi sosyal medya mesajında değerlendirdi.

Erdoğan tarafından ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna tahıl anlaşmasının devam etmesindeki hayati rolü nedeniyle teşekkürlerimi ilettim." ifadesini kullandı.

Erdoğan ile görüşmesinde ayrıca Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurularının sonuçlandırılmasını ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, iki ülkenin üyeliğinin ittifakı güçlendireceğini kaydetti.

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Başkan Erdoğan'a 'tahıl koridoru' teşekkürü
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