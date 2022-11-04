SON DAKİKA | Başkan Erdoğan MÜSİAD EXPO’da duyurdu: Putin’le mutabık kaldık!

Sömürgeciliği yeni yöntemlerle devam ettirenlerin, insani durumlarda tavır takınmasını beklemiyoruz. Türkiye pek çok alanda olduğu gibi bu hsusuta da farkını ortaya koymaktadır. Dünyanın milli gelire göre en fazla insani yardım gönderen ülkesi olarak, yeni bir adım daha atıyoruz. Somali, Cibuti gibi ülkelere tahılın daha çabuk ulaşması için çabalıyoruz. Mazlum ve mağdurlara da sahip çıkan MÜSİAD'ın çabalarını da takdir ediyorum. Suriye İdlib'de 600 haneden oluşan MÜSİAD köyünü oluşturanları tebrik ediyorum.Rabbim yaptığınız yardımları katında kabul etsin.

Şikayet etmeyeceğiz. Hep birlikte çözüm yollarına bakacağız. Sanayimizin ana omurgasını hala temel ihtiyaç maddeleri oluşturuyor. Bizim pazarımız kolay kolay bitmez, küçülmez.

sürekli ve sürdürülebilir enerji için dalgalanmaları dengeleyebilecek diğer araçları ülkemize kazandırıyoruz. Doğalgazda Türkiye bir hat olacak. Rusya doğalgazın Avrupa'ya sevkini Türkiye üzerinden yapacak. Elektirik üretimininde de rahatlama sağlayacağız. Akkuyu Nükleer santarli etap etap tamamlandığında bu sıkıntımızın üstesinden geleceğiz. Bu süreçte sanayicilerimizin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak enerji üretimine ağırlık vermesi gerekiyor. Finansmana erişim meselesinde de iş insanlarımızın yanındayız. Kamu bankalarımızın bu konudaki desteklerini artırmaları uyarısında bulundum, bulunuyorum.