SON DAKİKA | Başkan Erdoğan MÜSİAD EXPO’da duyurdu: Putin’le mutabık kaldık!

Son dakika... 19. MÜSİAD EXPO Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. Törende Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Fuarın ülkemiz iş dünyamız ve katılımcılar için hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. 24 farklı sektörden 500'ün üzerinde ürünleri fuarda sergileniyor.
5 milyar dolarlık ticaret hacmini hedefleyen fuarın başarılı geçmesini diliyorum. Gerek iştirakçiler gerek sergilenen ürünler bakımdan oldukça zengin olan fuarın hedeflerine ulaşacağına inanıyorum.
Dünyamız son 3 yıldır küresel salgınla başlayan, ardından sıcak çatışmalar ve bölgel krizilerle geçiyor. Gelişmiş ülkeler dahil pek çok ekonomi son yılların en yüksek enflasyonuyla baş etmeye çalışıyor. Gıda ve enerji kriziyle birlikte çoğu ülke yalpalamakta çaresiz kalmaktadır.
Milyonlarca insanın çektiği sıkıntılar göz ardı edilmektedir. Somali başta olmak üzere Afrika'da bir lokma ekmeğe ulaşamdan can veren her masumun acısı yüreklerimizi dağlıyor. Milyonlarca insanı ölüme götüren bu trajedilerin sona erdirilmesi için ne yazık ki bir çaba harcanmıyor. Dünyanın geri kalanına insanlık dersi veren Batılı ülkelerin bu trajediye kayıtsız kalması utanç vericidir.
Sömürgeciliği yeni yöntemlerle devam ettirenlerin, insani durumlarda tavır takınmasını beklemiyoruz. Türkiye pek çok alanda olduğu gibi bu hsusuta da farkını ortaya koymaktadır. Dünyanın milli gelire göre en fazla insani yardım gönderen ülkesi olarak, yeni bir adım daha atıyoruz. Somali, Cibuti gibi ülkelere tahılın daha çabuk ulaşması için çabalıyoruz. Mazlum ve mağdurlara da sahip çıkan MÜSİAD'ın çabalarını da takdir ediyorum. Suriye İdlib'de 600 haneden oluşan MÜSİAD köyünü oluşturanları tebrik ediyorum.Rabbim yaptığınız yardımları katında kabul etsin.
Şikayet etmeyeceğiz. Hep birlikte çözüm yollarına bakacağız. Sanayimizin ana omurgasını hala temel ihtiyaç maddeleri oluşturuyor. Bizim pazarımız kolay kolay bitmez, küçülmez.
sürekli ve sürdürülebilir enerji için dalgalanmaları dengeleyebilecek diğer araçları ülkemize kazandırıyoruz. Doğalgazda Türkiye bir hat olacak. Rusya doğalgazın Avrupa'ya sevkini Türkiye üzerinden yapacak. Elektirik üretimininde de rahatlama sağlayacağız. Akkuyu Nükleer santarli etap etap tamamlandığında bu sıkıntımızın üstesinden geleceğiz. Bu süreçte sanayicilerimizin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak enerji üretimine ağırlık vermesi gerekiyor. Finansmana erişim meselesinde de iş insanlarımızın yanındayız. Kamu bankalarımızın bu konudaki desteklerini artırmaları uyarısında bulundum, bulunuyorum.