Soylu: Kılıçdaroğlu’nun FETÖ dosyası açılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, canlı yayına elinde kırmızı bir dosyayla çıktı. Soylu, söz konusu dosyanın FETÖ'yle mücadeleye ilişkin olduğunu ve adının "FETÖ roman" olduğunu söyledi. Bu "FETÖ roman"ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olduğunu belirten Bakan Soylu, "Bu bir FETÖ roman. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ilişkisini ortaya koyan. 32 basamak bir FETÖ ilişkisi. Bu dosya açılacak" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti devletini ve kolluk kuvvetlerini hedef alan uyuşturucu iddiasına tepki gösteren Bakan Soylu, "Ana muhalefet lideri maalesef hezeyanlar içerisinde. Siyasetini iftira ve yalana dayandıran bir anlayış söz konusu. Geleneksel bir iftira ve yalan siyasetiyle, dezenformasyonla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmeliyim" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarına elindeki dosya ile yanıt verdi. "Kılıçdaroğlu bunları nereden başlatıyor?" diye soran Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun bir sahibi var. Türkiye, devlet ve millet hassasiyetlerini kaybetmiş olanların devleti değil" diye konuştu.