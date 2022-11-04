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Giriş Tarihi: 4.11.2022 12:58

Suriye sınırında 5 PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Suriye sınırında 5 PKK’lı teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Terör ile mücadeleye taviz vermiyor. Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Suriye'nin Kuzeyinde gerçekleşen operasyonlar başarılı bir şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

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Suriye sınırında 5 PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi
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