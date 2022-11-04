Suriye sınırında 5 PKK’lı teröristler etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri Terör ile mücadeleye taviz vermiyor. Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Suriye'nin Kuzeyinde gerçekleşen operasyonlar başarılı bir şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."