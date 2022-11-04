Tuzla’da Azerbaycan günü

'BİR KERE YÜKSELEN BAYRAK BİR DAHA İNMEZ'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da "Bugün Tuzla'da günlerden Azerbaycan. Haydar Aliyev beyefendinin gök kubbeyi nakşetmiş olduğu, 'İki devlet, tek millet' ifadesi ile bizim mottomuz olan, 'Bir millet, bir zafer' ile taçlandırdığımız özel bir günü yadetmek için hep birlikte buradayız. Zaferde yerde askerlerimiz vardı ama gökte kuş gibi olan İHA'larımız, SİHA'larımız hatta TİHA'larımız vardı. Bu savaşta hep beraber Azerbaycan'ın 30 yıllık bir acısı vardı. Yılların hasreti vardı. Türkiye'nin 100 yılını müjdeleyen bu İHA'larla, SİHA'larla ve TİHA'larla beraber bütün dünyaya bir hediye verildi. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu gerçekten topraklarımızı Rabb'im daim etsin, asla eksikliğini vermesin. Bir daha da zafer kazanma ihtiyacı doğurmaz İnşallah. Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez. Karabağ'ın bizlerin ebedi yurdu olduğuna emindik. Hasretle bunu bekliyorduk. Çok şükür bu zaferi hep birlikte kazanmış olduk. Karabağ Azerbaycan'dır, Azerbaycan Türkiye'dir ve eminiz ki Tuzla Şuşa'dır, Şuşa da Tuzla'dır" dedi.

'BU ZAFER TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'IN KARDEŞLİĞİNİN ZAFERİDİR'

Azerbaycan Cumhuriyeti Başkonsolosu Narmina Mustafayeva ise "Çok heyecanlıyım. Bu sevinci iki yıldır yaşıyoruz. Ama yine de yüreğimizdeki o sevinç hisleri hiç silinmiyor. Gün geçtikte daha da alevleniyor. Bizim 44 günlük vatan savaşındaki zaferimizin ikinci yıl dönümünü kutluyoruz. Çok sağ olsun, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın bütün destekleri ile bugünkü etkinliğimizi kutlayacağız. Bu yalnız bizim zaferimiz değil, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın kardeşliğinin zaferidir" ifadelerine yer verdi.