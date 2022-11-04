Tuzla’da Azerbaycan günü

Tuzla Belediyesi, Azerbaycan'ın 30 yıllık Ermenistan işgaline son verdiği, 27 Eylül 2020'de başlayan ve 8 Kasım 2020'de sona eren Karabağ'ın Kurtuluş Savaşı zaferinin 2'inci yıldönümü nedeniyle 'Bir Millet Bir Zafer' programı düzenledi. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, muhtarlar ile birlikte çok sayıda İstanbullu vatandaş katıldı.
Düzenlenen program kapsamında katılımcılar, Karabağ Zaferini anlatan ve 50 eserden oluşan 'Bir Millet Bir Zafer' sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Protokol konuşmalarının ardından Karabağ Zaferi'ni anlatan mini bir film gösterisi yapıldı. Dans gösterileri ve Seida Guliyeva, Elgün Guliyev konserinin arından program tamamlandı.
'KARABAĞ TOPRAKLARI AZAT EDİLMESİ TÜRK DÜNYASININ BİR ZAFERİYDİ'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Ne mutlu ki kardeş Azerbaycan'ın 30 yıl boyunca Ermeni işgali altındaki toprakları azat edildi. Bu mücadele 27 Eylül'de başladı, 44 gün sürdü ve bu 44 günü saniye saniye, dakika dakika, saat saat, gün gün yaşadık. Nasıl büyük bir mücadele verildiğini ve nasıl zafere ulaşıldığını gördük. Türklüğe saldırıydı, Müslümanlığa saldırıydı. Şuşa azat edildiğinde, Karabağ toprakları azat edildiğinde esas itibariyle bu yalnızca Azerbaycan'ın değil, yalnızca Türkiye'nin değil aynı zamanda Türk dünyasının bir zaferiydi. Hamdolsun bu zafer kazanılmıştır ve bugün bu zaferin 2'nci yıl dönümünü şanla, şerefle kutluyoruz. Geçen 30 yıl içerisinde Azerbaycan ve Türkiye'nin bütün uluslararası platformlardaki girişimleri karşılık bulmayınca bu noktada yapılacak olan belliydi. Azerbaycan kendi imkanlarıyla ve elbette Türkiye'nin de desteğiyle adımını attı ve 44 günlük bir süreçte zaferle süreci taçlandırdı" ifadelerini kullandı.
'İKİ LİDERİN KARARLI DURUŞU BU SÜRECİN ZAFER HARİCİNDE DURMAYACAĞINI GÖSTERDİ'
Fahrettin Altun, "Önce uluslararası kamuoyu Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı yalnızlaştırmaya çalıştı. Bir an önce geri adım attırmaya çalıştı. Fakat iki liderin kararlı duruşu bu sürecin zafer haricinde durmayacağını gösterdi ve bunun üzerine Şuşa'da en son zafer geldiğinde bu kez birdenbire bütün dünya müzakere masasından bahsetmeye başladı. Evet sahada kazandıktan sonra sıra masada da kazanmaya gelmişti. Hamdolsun burada da yoğun bir diplomatik gayretle masada da kazanıldı. Biz buradan şu çağrıyı yapmak istiyoruz, Azerbaycanlı kardeşlerimiz şundan emin olsunlar ki bu yolda yalnız değiller ve yalnız kalmayacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türk milleti tüm imkânlarıyla yanlarında olacak. Biz de şundan eminiz ki dünya barışı için Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde verdiğimiz mücadelede Azerbaycan bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacak. Bölgemizin ve dünyanın barışına, refahına, istikrarına yönelik katkılarımıza onlar da destek verecekler" diye konuştu.
'BİR KERE YÜKSELEN BAYRAK BİR DAHA İNMEZ'
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da "Bugün Tuzla'da günlerden Azerbaycan. Haydar Aliyev beyefendinin gök kubbeyi nakşetmiş olduğu, 'İki devlet, tek millet' ifadesi ile bizim mottomuz olan, 'Bir millet, bir zafer' ile taçlandırdığımız özel bir günü yadetmek için hep birlikte buradayız. Zaferde yerde askerlerimiz vardı ama gökte kuş gibi olan İHA'larımız, SİHA'larımız hatta TİHA'larımız vardı. Bu savaşta hep beraber Azerbaycan'ın 30 yıllık bir acısı vardı. Yılların hasreti vardı. Türkiye'nin 100 yılını müjdeleyen bu İHA'larla, SİHA'larla ve TİHA'larla beraber bütün dünyaya bir hediye verildi. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu gerçekten topraklarımızı Rabb'im daim etsin, asla eksikliğini vermesin. Bir daha da zafer kazanma ihtiyacı doğurmaz İnşallah. Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez. Karabağ'ın bizlerin ebedi yurdu olduğuna emindik. Hasretle bunu bekliyorduk. Çok şükür bu zaferi hep birlikte kazanmış olduk. Karabağ Azerbaycan'dır, Azerbaycan Türkiye'dir ve eminiz ki Tuzla Şuşa'dır, Şuşa da Tuzla'dır" dedi.
'BU ZAFER TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'IN KARDEŞLİĞİNİN ZAFERİDİR'
Azerbaycan Cumhuriyeti Başkonsolosu Narmina Mustafayeva ise "Çok heyecanlıyım. Bu sevinci iki yıldır yaşıyoruz. Ama yine de yüreğimizdeki o sevinç hisleri hiç silinmiyor. Gün geçtikte daha da alevleniyor. Bizim 44 günlük vatan savaşındaki zaferimizin ikinci yıl dönümünü kutluyoruz. Çok sağ olsun, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın bütün destekleri ile bugünkü etkinliğimizi kutlayacağız. Bu yalnız bizim zaferimiz değil, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın kardeşliğinin zaferidir" ifadelerine yer verdi.