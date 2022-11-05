PKK’ya bir kurban daha vermemek için devlete koştu: Ablası kırsalda ölen kız son anda kurtarıldı

TIRIN DORSESİNDE SAKLANIRKEN GÜMRÜK MEMURLARI YAKALADI

Şervan Abukan isimli kişiyle mesajlaşarak ve görüntülü konuşarak iletişim kurduğunu aktaran Barış, İran'a kaçması için bütün ayarlamaları Şervan Abukan'ın yaptığını, İran'a geçtikten sonra Şervan'ın kendisini PKK'ya götüreceğini söylediğini dile getirdi. Evden kaçtıktan sonra taksiyle Doğubayazıt'a gittiğini ve taksiden kalabalık bir yerde indiğini, burada birisi 25-26, diğeri 18-19 yaşlarında iki kişinin kendisini arabayla aldığını anlatan Barış, Gürbulak yolu üzerinde tırların park halinde olduğu alanda bir tırın dorsesine bindiğini ve 10 dakika yolculuğun ardından kapı açılınca indiğini kaydetti.

İkinci denemesinde yine bir tırın dorsesine binen Barış, burada yaklaşık sabah 6'ya kadar beklediklerini söyledi. Barış, hava aydınlanmaya başlarken gümrük memurlarının tırın dorsesinde kendisini yakalayarak polise teslim ettiklerini aktardı.