Bakan Karaismailoğlu: 5 bin şantiyede dur durak bilmeden çalışıyoruz

"BU TREN, BİZİ TÜRKİYE YÜZYILINA GÖTÜRSÜN"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise 20 yıl önce "Yeter artık söz de karar da milletin, önce insan, insanı yaşat ki devlet yaşasın" diyerek yola çıktıklarını söyledi.

Yola çıktıkları günden bu yana aynı azim ve kararlılıkla çalıştıklarını anlatan Şahin, "Bu şehir, şehitlerin, gazilerin, 'Arkadaş yurdumu alçaklara uğratma' diyenlerin şehridir. 20 yıl önce çıktığımız bu yol, Abdülhamit Han'ın hicaz demir yoluna inananların oluşturduğu yoldur, bu yol Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya istiklal ya ölüm' dediği yoldur. Bu tren, bizi Türkiye yüzyılına götürsün. Bu tren bizi, mutluluğa, kardeşliğe, sağlığa götürsün." diye konuştu.