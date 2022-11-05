Başkan Erdoğan, Gaziantep’de ‘Türkiye Yüzyılı’ şarkısıyla karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziray Banliyo Hattı açılışı ve çeşitli programlara katılmak üzere Gaziantep'e geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gaziantep Havalimanı'nda bakanlar, milletvekilleri ve diğer protokol üyeleri karşıladı.
Gaziantep Havalimanı'ndan otobüsle çıkış yapan Başkan Erdoğan, toplu açılış ve mitingin yapılacağı İstasyon Meydanı'na hareket etti.
VATANDAŞLAR, SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep İstasyon Meydanı'nda Gaziray Banliyö Projesi, Büyükşehir yatırımları, 70 fabrika ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine iştirak etti. Erdoğan'ı dinlemeye gelen vatandaşlar, sevgi gösterisinde bulundu
BAŞKAN ERDOĞAN BÖYLE KARŞILANDI
Gaziantep'te Başpınar-Oduncular arasında metro konforunda modern banliyö hizmeti verecek olan Gaziray'ın açılış törenine katılan Başkan Erdoğan'a, ilk sürüşün ardından geldiği İstasyon Meydanı'ndaki garda sürpriz bir mini konser düzenlendi.
Başkan Erdoğan'ın salona girmesinin ardından piyano başında bulunan Yücel Arzen ve orkestrası tarafından "Başlasın Türkiye Yüzyılı! Yarın değil, hemen şimdi" şarkısı seslendirildi.
Şarkıyı ayakta dinleyen Erdoğan, mini konserin ardından konuşmasını yapacağı sahneye geçti.
Son Dakika: Başkan Erdoğan Gaziantep’te ‘Türkiye Yüzyılı’ şarkısı ile karşılandı | Video
Türkiye Yüzyılı Şarkısı Sözleri:
Korkmuyoruz
Nazlı Hilal bize cesaret veriyor
Kaybolsak, buluruz yönümüz hakkın yolu
Ay yıldız gökte
Bizim için parlıyor
Bizim için parlıyor
Kaybolsak, buluruz yönümüz hakkın yolu
Yönümüz hakkın yolu
Ay yıldız gökte, bizim için parlıyor
Doğdu üstümüze nazlı hilali
Doğruya döndürdük biz kalplerimizi
Türkiye Yüzyılı geliyor tam vakti
Yarın Değil Hemen Şimdi!
Doğ doğ doğ ey güneş… Üstümüze dök ışıklarını
Dağılsın bulutlar..
Mazlumlar söylesin şarkılarını
Başlasın TÜRKİYE YÜZYILI!
Yarın Değil Hemen Şimdi!
Kanadı kırık bir kuştum ben oysa sustum geçen yüzyıl boyunca
Artık yok yeter sen de susma hür yaşa yine de hür yaşa
X, Y, Z kuşağı değil hiçbiri ben Türk genciyim
Kim bana zincir vuracakmış ya da bana kim haddimi bildirecekmiş?
Beni bende boğmak isteyenler beni kendime gömmek isteyenlere
Ne dedi Akif? Hayat yok sana "İstiklâlin yoksa," ha!
Saçıma sakalıma karışanlar dinime dilime uzananlar.
Hilâlin altında bize fark yok! HİLÂLİN ALTINDA BİZE FARK YOK!
Korkmuyoruz kapkara geceden hiç korkmuyoruz biz zalimden
Hürriyet hakkım ezelden! Yarın değil hemen!