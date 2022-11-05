Başkan Erdoğan, Gaziantep’de ‘Türkiye Yüzyılı’ şarkısıyla karşılandı

Türkiye Yüzyılı Şarkısı Sözleri:

Korkmuyoruz

Nazlı Hilal bize cesaret veriyor

Kaybolsak, buluruz yönümüz hakkın yolu

Ay yıldız gökte

Bizim için parlıyor

Bizim için parlıyor

Kaybolsak, buluruz yönümüz hakkın yolu

Yönümüz hakkın yolu

Ay yıldız gökte, bizim için parlıyor

Doğdu üstümüze nazlı hilali

Doğruya döndürdük biz kalplerimizi

Türkiye Yüzyılı geliyor tam vakti

Yarın Değil Hemen Şimdi!

Doğ doğ doğ ey güneş… Üstümüze dök ışıklarını

Dağılsın bulutlar..

Mazlumlar söylesin şarkılarını

Başlasın TÜRKİYE YÜZYILI!

Yarın Değil Hemen Şimdi!

Kanadı kırık bir kuştum ben oysa sustum geçen yüzyıl boyunca

Artık yok yeter sen de susma hür yaşa yine de hür yaşa

X, Y, Z kuşağı değil hiçbiri ben Türk genciyim

Kim bana zincir vuracakmış ya da bana kim haddimi bildirecekmiş?

Beni bende boğmak isteyenler beni kendime gömmek isteyenlere

Ne dedi Akif? Hayat yok sana "İstiklâlin yoksa," ha!

Saçıma sakalıma karışanlar dinime dilime uzananlar.

Hilâlin altında bize fark yok! HİLÂLİN ALTINDA BİZE FARK YOK!

Korkmuyoruz kapkara geceden hiç korkmuyoruz biz zalimden

Hürriyet hakkım ezelden! Yarın değil hemen!