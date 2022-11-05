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Giriş Tarihi: 5.11.2022 14:31 Son Güncelleme: 5.11.2022 14:45

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan fezlekede yeni gelişme! MHP'li Yıldız duyurdu...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan fezlekede yeni gelişme! MHP’li Yıldız duyurdu...

MHP Hukuk İşleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu hakkında 'suç ve suçluyu övmek' suçundan hazırlanan fezleke karma komisyondadır." ifadelerini kullandı. Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun 'Bylock'cu vekilleri açıklayacağım' dedikten sonra sessiz kalması nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğunu da bir kez daha hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bylock'cu vekillerin listesini açıklayacağını iddia etmişti. Bunun ardından gözler Kılıçdaroğlu'na çevrilmiş, Kılıçdaroğlu listeyi açıklamamıştı. Milliyetçi Hareket Partisi, Kılıçdaroğlu'nun listeyi paylaşması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Bu olay ile ilgili bir sıcak gelişme yaşandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Kılıçdaroğlu hakkında "suç ve suçluyu övmek" suçundan hazırlanan fezlekenin karma komisyonda olduğunu bildirdi.

YILDIZ: KILIÇDAROĞLU'NUN FEZLEKESİ KARMA KOMİSYONDA

MHP Hukuk İşleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu, Bylock'cu vekillerin listesini açıklayacağını beyan etmesine rağmen aylarca bu konuda sessiz kalması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştuk. Kılıçdaroğlu hakkında "suç ve suçluyu övmek"suçundan hazırlanan fezleke karma komisyondadır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından kullanılan şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 120-180 milletvekili listesini açıklayacağı beyanında bulunmuş ancak açıklamamıştı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan fezlekede yeni gelişme! MHP'li Yıldız duyurdu...
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