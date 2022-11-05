CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki fezleke karma komisyonda!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan 'suçu ve suçluyu övmek' fezlekesinin karma komisyona geldiğini açıkladı.

Yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kılıçdaroğlu, Bylock'cu vekillerin listesini açıklayacağını beyan etmesine rağmen aylarca bu konuda sessiz kalması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duruşunda bulunmuştuk. Kılıçdaroğlu hakkında "suç ve suçluyu övmek" suçundan hazırlanan fezleke karma komisyondadır. Kılıçdaroğlu, "Keşke mahkeme açılsa, keşke gel mahkemede ifade ver deseler. Bütün baronların isimlerini tek tek açıklayacağım"dedi. Kamu davası açılması zaman alabilir. Cumhuriyet başsavcılığına bildiklerinizi anlatmanız kamu görevidir. Aksi davranışlar adliyeye karşı suçtur. Adliyeye karşı suçlar;(TCK. m. 267-298) başlığı altında düzenlenen suç tiplerinden bazıları: İftira, suç uydurma, yalan tanıklık, suçu bildirmeme, yargıda gizliliğin ihlali, adil yargılamayı etkileme"

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 5 SUÇTAN FEZLEKE HAZIRLADI

Konu hakkında SABAH'a açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Kılıçdaroglu, 'bylokçu vekiller var' dedi. Biz de 'açıkla' dedik. Bekledik. Açıklamıyor. 'Bunların listesi bende' diyor. 'Bildir' dedik. Bildirmedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcığı'na suç duyurusunda bulunduk. Savcılık soruşturma yaptı. 5 suç icin suçu ve suçluyu övmekten fezleke hazırladı gönderdi . Karma komisyonda bekliyor. Kılıçdaroğlu'nun bu ilk değil ki. Bizim fezlekeyle birlikte 26 olmuştu. Karma Komisyonda sadece 1500'e yakın fezleke var. 1300'e yakını HDP'lilere ait. Bunlar dönem sonuna bırakılıyor. Parlamento suç ve suçluların barınma yeri değildir. Suç ve suçluyu övmekten hazırlandı.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, 'ByLock kullanan 4 bakanı ve 60'a yakın vekili açıklayacağız, dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep edeceğiz', 'AKP içinde 120-180 civarında ByLock'çu milletvekili var, açıklasınlar' iddiasında bulunmuştu.