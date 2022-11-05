CHP’nin Kur’an Kursu düşmanlığına tepkiler çığ gibi

SABAH'ın gündeme getirdiği; Rize'de CHP'li Fındıklı Belediyesi'nin, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait 4-6 yaş arası çocukların eğitim gördüğü Reyyan Kur'an Kursu'nu tahliye ettirme girişimine tepki geldi.



CHP'li Fındıklı Belediyesi'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait olan ve 4-6 yaş arasındaki çocukların öğrenim gördüğü Kur'an Kursu'nun, suyunu kestirerek tahliye ettirme gayretine tepkiler çığ gibi geldi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, "'Fındıklı Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü' bu tabela ile hizmet veren 4-6 yaş Kur'an Kursumuz, müftülüğümüz tarafından süre uzatımı talep edildiği halde eğitim de devam ederken Fındıklı Belediyesi tarafından kapatma kararı veriliyor. Suyu da kesiliyor. Düşündürücü" paylaşımından bulundu.







Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan da, "Ortaçağ zihniyeti hakareti hafızalarda yerini korurken, Rize Fındıklı'da 4-6 yaş Kur'an Kursu'nu sularını keserek tahliye etmeye çalışmak akıl tutulması. Merak ediyorum Fındıklı Belediyesi yüzünden mağdur olan çocukların aileleriyle helalleşecekler mi?" diye sordu.

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