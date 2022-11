Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na başörtüsü çağrısı: El ele verelim bu işi bitirelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği'nce (KADEM) "Kültürel Kodlar ve Kadın" ana temasıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan zirvede yaptığı konuşmada şunları söyledi:Batı medeniyetinin baskın karakteri en çok da kadına bakışta ve onun hayattaki konumuyla ilgili kabullerde ortaya çıkmıştır. Bugün dünyanın her yerindeki toplumlara aynı kadın modeli dayatılmakta kadından aynı siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik rolü benimsemesi ve oynaması istenmektedir. Ülkelerin pek çoğunda nüfusun kırsaldan şehirlere yığılması ve kitlelerin aynı iletişim kanallarından beslenerek hayat biçimlerini ve hayallerini şekillendirmesi de bu dayatmayı beslemektedir.Ülkemizde tek bir kadının bile sırf cinsiyeti yüzünden şiddete uğramasını, hele hele hayatını kaybetmesini asla kabul edemeyiz. Kadınların mağduriyetine yol açan çarpık kabuller dünyanın her yerinde olduğu gibi gelişmiş ülkelerde de ne yazık ki sürüyor. Kadının dışlandığı bir dünya insanlığın yarısından feragat etmiş demektir.Ülkemizde bir dönem çok ağır bir şekilde varlığını gösteren mütedeyyin kesimlere yönelik düşmanlığın en büyük mağdurlarının başında kadınlarımız geliyordu. Başındaki örtüsü sebebiyle haksızlığa maruz bırakılan, hatta örtüleri zorla açılmaya çalışılan kızlarımızın, kadınlarımızın yaşadıkları trajedi ülkemizin bir döneminin kara lekesi olarak tarihe geçmiştir. Bizim vesayetle mücadelemizin en somut sonuçlarını kadınlarımızın hayatlarında görmek mümkündür. 2021-2025 Eylem Planı, kadınlarımızı fiziksel şiddet yanında onur ve haysiyetlerine yönelik saldırılardan da korumayı amaçlıyor.Yıllar yılı başörtüsü düşmanı olan ve üniversitelerimizde ikna odalarını kuranların kimler olduğunu bilmiyor musunuz? Bu ikna odalarını kuranlar şimdi de başörtüsü sorununu çözelim diyorlar. Ne kadar güzel. Bak nereden nereye geldik. Ve ben şimdi yeni bir teklif daha yaptım. Hadi bakalım şimdi bu seçimde kaç tane başörtülü milletvekili adayı çıkaracaksın? Yalnız şaşırmayın. Şimdi bunu söyledim ya, inanın başörtülü milletvekili adayı da koyar.Ve biz ne diyoruz? Şimdi gel Anayasa yapalım ve bu Anayasa'yı yaparken başörtülü, başı açık herhangi bir ayrıma gitmeden hak ve özgürlükler noktasında bütün kızlarımız, kadınlarımız Anayasa teminatı altında bu süreci yaşasınlar. Şimdi ne oldu? Arkadaşlarımız ziyarete gittiler. 'Şu anda gerek yok' dediler. Peki ne olacak? 'Seçimden sonra bunu çalışalım' dediler. Yani bak bir gece yarısı kalktın yasal düzenleme yapalım dedin. Sen gece yarısı dedin, biz ise yıllardır bunu düşünüyoruz zaten. Gel diyoruz şimdi bunu Anayasa düzenlemesiyle yapalım. Beraber yapalım. Verelim el ele. Bu işi bitirelim. Bir daha da kimse bunu gündemine almasın. Niye kaçak dövüşüyorsunuz ya? Her zaman bunların işi istismar siyaseti. Bunlarda gerçek manada liderlik siyaseti yok.Sontartışma vesilesiyle bir kez daha gördük ki ülkemizde artık kökünün kuruduğunu umduğumuz habis zihniyet tüm çirkinliğiyle hâlâ beklemekte. Biz de açılan tartışmaya cevabımızı Anayasal bir güvenceye kavuşturmayı teklif ederek verdik. Şayet teklifimiz üzerinde kapsamlı bir uzlaşma sağlanabilirse bundan kadınlarımız ve ülkemiz inanın çok kârlı çıkacaktır. Bizim arzumuz bu düzenlemenin insanımızın beklentilerine uygun şekilde en geniş mutabakatla Meclis'imizden geçmesidir. Uzlaşma sağlanamaması halinde ise ifade ettiğim gibi bu meseleyi milletimizin takdirine sunmanın yollarını arayacağız.İnşallah ülkemizi bu tür konuların bırakın trajedi haline dönüştürülmesini tartışılması ayıbından da kurtaracak köklü bir çözümü Anayasa'mıza kazandırmayı ümit ediyoruz. Ülkemizi tek parti faşizminin kodlarını kıra kıra bugünlere getirmeyi başardık. Türkiye Yüzyılı programımızla vatandaşlarımızın tamamıyla birlikte başı açık başı örtülü bu tartışmalar başta olmak üzere kadınlarımızın tüm meselelerini de çözerek ülkemizi çok daha ileriye taşımakta kararlıyız.5'inciUluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi açılış programının ardından açıklamada bulunan KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Kadının nasıl giyindiğiyle ilgili, şu anda Fransa'da hâlâ bugün de Avrupa'nın ortasında çeşitli şehirlerinde, plajlara, yüzme havuzlarına haşemalı kadınların sokulmadığını, devlet tarafından bir yasakla bunun engellendiğini görüyoruz. Bunların da arkasında biz biliyoruz ki, kadına yönelik ayrımcı kültürel kodlar var. Bunları mutlaka konuşmalıyız" dedi.