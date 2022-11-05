Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni model

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi sıfır tolerans ilkesi ile yürüttüklerini belirterek, şiddet uygulayana çok yönlü sosyal hizmet müdahalesini içeren bir modelin getirileceğini açıkladı. Bakanlığın 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Yanık, "Biz, milletin ürettiği refahı, milletin daha az refaha ulaşan kesimlerine dağıtacağız" dedi.Bakanlığın 149 milyar 868 milyon 618 bin liralık 2023 yılı bütçe teklifi kabul edildi. 2022'de önleme müdahale ve politika boyutlarıyla Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve Kovid- 19 salgınının etkileri araştırması yürütülüyor. Araştırmanın sonucu yıl sonunda kamuoyu ile paylaşılacak. Şiddet uygulayanlara yönelik çok yönlü sosyal hizmet müdahalesini içeren bir modelin oluşturulması projesi hayata geçirilecek. Bu kapsamda yeni model 2023'te hayata geçirilecek.