Kılıçdaroğlu, Londra’da terör sempatizanıyla bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir dizi temasta bulunmak üzere gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da, 2016'da KHK ile kapatılan Taraf Gazetesi'nin eski yazarı Amberin Zaman ile bir araya geldi.Sık sık PKK ve Suriye'deki uzantılarına verdiği destekle gündeme gelen Amberin Zaman, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Amberin Zaman, Kılıçdaroğlu ile görüşmelerini gösteren bir fotoğrafı sosyal medya hesabından "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Londra'da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi gerçekten. Her şey güzel olacak" notuyla paylaştı.2015'te Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik FETÖ kumpasları sebebiyle tutuklanan FETÖ'cü Mehmet Baransu'ya 'Taraf Gazetesi'nin sahip çıkmadığını' belirten Amberin Zaman 2007'de başladığı gazeteden istifa etmişti.FETÖ elebaşı Gülen ile 2013'ün nisan ayında görüşen Zaman, Pensilvanya'ya yaptığı ziyarete gelen tepkilere de köşe yazısıyla karşı çıkmıştı.Zaman, pek çok PKK'lı ve YPG'lı teröristle de görüşmeler gerçekleştirmişti. Amberin Zaman 2013 yılında FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret etmiş ve bu ziyaretin ardından "Gülen'i görmek, tanımak istiyordum, soluduğu iklimi anlamak istiyordum" ifadelerini kullanmıştı. Zaman öte yandan pek çok teröristle de görüşmüş hatta onlara minnet ettiğini de dile getirmişti.