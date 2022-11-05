Meslek liselerinde ürün tescil sayısında 6 kat artış

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının buluş içeren özgün çalışmaların, projelerin, yeni ürünlerin ve tasarımların fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması amacıyla okullarda bilinç oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bakan Özer, "Mesleki ve teknik eğitim kurumlarımız tarafından patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili çalışmaları kapsamında 2022 yılı ocak ayında yapılan başvuru sayımız 1097 iken bu sayı 10 kat artarak 10 bini aştı. Yine 2022 yılı ocak ayında 221 olan ürün tescil sayımız da 6 kat artarak 1389'a ulaştı" dedi.