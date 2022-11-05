Milas’ta PKK operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, TEM Şube Müdürlüğünce yapılan saha çalışmaları kapsamında, Muğla'ya turizm ve mevsimlik işçi bahanesi ile gelerek, terör örgütü PKK adına örgütsel faaliyet, eylem ve keşif yapabileceği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma neticesinde şüpheli A.O. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak Milas'ta gözaltına alındı. Şüpheli A.O.'nun PKK terör örgütü ile kırsal bağlantısı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen A.O. sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.