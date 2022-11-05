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Giriş Tarihi: 5.11.2022 14:02 Son Güncelleme: 5.11.2022 14:17

Milas’ta PKK operasyonunda 1 kişi tutuklandı

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Milas’ta PKK operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Mevsimlik işçi bahanesiyle gelerek terör örgütü PKK adına örgütsel faaliyet, eylem ve keşif yapabileceği değerlendirilen şüpheli A.O. Milas’ta yakalanarak gözaltına alındı. PKK terör örgütüyle kırsal bağlantısı tespit edilen A.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, TEM Şube Müdürlüğünce yapılan saha çalışmaları kapsamında, Muğla'ya turizm ve mevsimlik işçi bahanesi ile gelerek, terör örgütü PKK adına örgütsel faaliyet, eylem ve keşif yapabileceği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma neticesinde şüpheli A.O. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak Milas'ta gözaltına alındı. Şüpheli A.O.'nun PKK terör örgütü ile kırsal bağlantısı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen A.O. sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Milas’ta PKK operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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