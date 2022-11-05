Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde başarılı operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, teröre göz açtırmamaya devam ediyor. Son olarak Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütlerine ait sığınak ve mağaralara operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı ele geçirilen mühimmatlara ilişkin açıklama yaptı.
Bölgedeki bir mağarada ele geçirdiği silah ve mühimmat şu şekilde:
- 2 adet Doçka uçaksavar silahı
- 1 adet Zagros keskin nişancı silahı
- 2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,
- 3 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,
- 2 adet RPG-7 tanksavar silahı,
- 2 adet M-16 piyade tüfeği,
- 5 adet AK-47 piyade tüfeği,
- 1 adet AKC piyade tüfeği,
- 185 adet el bombası,
- 1 adet bombaatar,
- 11.000 adet Doçka mühimmatı,
- 3.000 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,
- 4.000 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,
- 2.500 adet 5,56 mm'lik piyade tüfeği mühimmatı,
- 2.000 adet AKC (5,45 mm) piyade tüfeği mühimmatı,
- 645 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı,
- 20 adet 40 mm'lik bombaatar mühimmatı,
- 61 adet 40 mm'lik antitank RPG-7 mühimmatı,
- 5 adet 40 mm'lik antipersonel RPG-7 mühimmatı,
- 48 adet RPG-7 mühimmatı sevk fişeği,
- 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek namlusu,
- 14 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü,
- 16 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,
- 9 adet AKC piyade tüfeği şarjörü,
- 3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü ve dürbünü,
- 1 adet keskin nişancı tüfeği dürbünü,
- 7 adet Yaesu sabit merkez telsiz,
- 1 adet Hytera el telsizi,
- 1 adet IP kamera,
- 1 adet PTZ kamera ünitesi,
- 1 adet rüzgar ölçer,
- 3 adet LCD monitör,
- 3 adet elektrikli güç inverter
- 3 adet jeneratör,
- 2 adet bosch marka hilti,
- 1 adet kaynak makinası,
- 12 adet oksijen tüpü,
- 6 adet gaz maskesi,
- 1 adet ağaç kesme hızar makinası,
- 2 adet kamuflajlı şemsiye,
- 6 adet termal şemsiye,
- 4 adet termal elbise,
- 45 lt jeneratör yağı,
- 1 adet mazot sobası,
- 527 adet elektrikli ve mekanik fünye,
- 10 jelikan (500 kg) mazot,
- 5 jelikan (250 kg) benzin,
- Çok sayıda yaşam malzemesi.