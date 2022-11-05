Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde başarılı operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, teröre göz açtırmamaya devam ediyor. Son olarak Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütlerine ait sığınak ve mağaralara operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı ele geçirilen mühimmatlara ilişkin açıklama yaptı.

Bölgedeki bir mağarada ele geçirdiği silah ve mühimmat şu şekilde: