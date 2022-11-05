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Giriş Tarihi: 5.11.2022 19:34

Rize'de motorlu testerenin üzerine düşen kadın feci şekilde can verdi

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Rize’de motorlu testerenin üzerine düşen kadın feci şekilde can verdi

Rize'nin Çayeli ilçesinde motorlu testerenin üzerine düşen 33 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi.

Olay, ilçeye bağlı Sefalı köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefalı köyünde yaşayan M.A. (46) Çaylık alanda akrabası Elif Keskin (33) ile kışlık odun için motorlu testereyle odun kesiyordu.

Kesilen odunu tutan Keskin'in o sırada ayağı takılarak M.A.'nın kullandığı motorlu testerenin üzerine düşmesi sonucu boğazı kesilerek olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri hayatını kaybeden Keskin'in cansız bedenini morga kaldırdı. M.A. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

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Rize'de motorlu testerenin üzerine düşen kadın feci şekilde can verdi
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