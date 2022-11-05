Rize’de motorlu testerenin üzerine düşen kadın feci şekilde can verdi

Olay, ilçeye bağlı Sefalı köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefalı köyünde yaşayan M.A. (46) Çaylık alanda akrabası Elif Keskin (33) ile kışlık odun için motorlu testereyle odun kesiyordu.

Kesilen odunu tutan Keskin'in o sırada ayağı takılarak M.A.'nın kullandığı motorlu testerenin üzerine düşmesi sonucu boğazı kesilerek olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri hayatını kaybeden Keskin'in cansız bedenini morga kaldırdı. M.A. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı