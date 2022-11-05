Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: 'TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman?' sorusunun yanıtı belli oldu! Bakan Kurum TOKİ sosyal konut kura çekiliş tarihini açıkladı
Giriş Tarihi: 5.11.2022 15:35 Son Güncelleme: 5.11.2022 15:52

SON DAKİKA: 'TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman?' sorusunun yanıtı belli oldu! Bakan Kurum TOKİ sosyal konut kura çekiliş tarihini açıkladı

SON DAKİKA: ’TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman?’ sorusunun yanıtı belli oldu! Bakan Kurum TOKİ sosyal konut kura çekiliş tarihini açıkladı

Son dakika haberine göre; TOKİ sosyal konut kura çekiliş tarihi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murak Kurum, TOKİ sosyal konut kura çekilişi ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklama ajanslara son dakika olarak düştü. Buna göre, ilk kura çekilişi 7 Kasım tarihinde yapılacak. Tümj kura çekilişleri ise 2023 yılının Mart ayında tamamlanmış olacak. İşte 'TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman?' sorusunun yanıtı ve Bakan Kurum'un son dakika açıklamaları...

TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman? Bu soru çok uzun süredir vatandaşlar tarafından yoğun şekilde yanıt arıyordu. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murak Kurum'dan son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, TOKİ sosyal konut çekiliş tarihi duyuruldu, ilk çekilişin yapılacağı iller de paylaşıldı. İşte milyonların merak ettiği, 'TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman?' sorusunun yanıtı ve son dakika haberinin detayları...

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ sosyal konut kura çekiliş tarihi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı. Kurum, TOKİ sosyal konut kura çekilişinin ilki 7 Kasım tarihinde yapılacak. Kura çekilişi Şıurnak ve Ardahan'da gerçekleşecek.

22 BİN 57 KONUTUN KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANACAK

Bakan Kurum'un açıklamasına göre; 12 ilin kura çekilişi 10 günden kısa sürede tamamlanacak. 16 Kasım 2022 tarihinde 22 bin 57 konutun kura çekilişi tamamlanmış, hak sahipleri belli olmuş olacak.

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ 2023 MART AYINDA TAMAMLANACAK

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

'2 YILDA TESLİM EDECEĞİZ'

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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SON DAKİKA: 'TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman?' sorusunun yanıtı belli oldu! Bakan Kurum TOKİ sosyal konut kura çekiliş tarihini açıkladı
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