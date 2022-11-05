SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu’nda önemli açıklamalar

2 gün önce milletimizin takdiri ile iktidara gelişimizin 20. yılını geride bıraktık. Milletimiz ardı ardına yaşadığı siyasi istikrasızlıktan sonra, en genç partilerden olan AK Parti'yi ülke yönetimin layık gördü. O günden bugüne milletimize mahçup olacak hiçbir iş yapmadık. Siyasi hayatımızda elde edilmesi zor bir rekora imza attık. Vesayetin oyunlarıyla, hatta darbe girişimine varan anti demokratik olaylarla karşılaştık. Ancak mücadelimizi daima hukuk yoluyla büyüttük. Cumhurbaşkanı seçmemizin 367'yle engellendiği, milli iradenin gasp edilmeye çalışıldığı dönemlerde bile bu duruşumuzdan taviz vermedik. Biz ilklerin partisi olammızın yanında siyasetin köklerini de değişitirmiş bir partiyiz.

Türk siyasetini yeni baştan dönüştürüken, kendimizi ihmal etmedik. Günün şartlarına göre, siyasetimizi, kadromuzu da yeniliyoruz. Tıpkı ulu bir çınar gibi köklerimiz derinlere indikçe dallarımızda büyüyor.